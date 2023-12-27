Сеть кафе душевного здоровья расширяется и на островную часть Эстонии

«Расширение сети всегда радует - все больше и больше эстонцев имеют возможность поделиться своими заботами и проблемами и попросить совета. В случае с Курессааре особая радость еще и в том, что это остров, откуда сложнее поехать в другой эстонский город за помощью», - сказала Сандра Лийв, руководитель проекта Peaasi.ee.

Peaasi.ee разрабатывает концепцию психиатрических кафе с 2021 года, а в январе 2023 года в последнюю субботу каждого месяца в Таллинне и Тарту начали работу уже регулярные кафе душевного здоровья. С весны ежемесячные кафе открылись в Вильянди и Пярну.

«За год мы организовали более 70 таких кафе и оказали поддержку более чем 200 жителям. Первый год работы психокафе оказался более успешным, чем мы могли себе представить. В небольших заведениях было труднее начинать, но сегодня мы смогли поддержать людей в действительно трудные минуты во всех кафе, где мы работали», - подвела итоги года Сандра Лийв. Она добавила: «Конечно, наибольшую роль в этом играют волонтеры, которые осмелились принять на себя роль слушателей, не зная, что их ждет. Невозможно как-либо подготовить себя и знать, ждет ли вас приятный разговор с человеком и советы о том, что стоит почитать, или же криисный разговор с тем, кто действительно подумывает уйти из жизни. Это довольно большая ответственность, и мы очень благодарны волонтерам за все это, и стараемся предложить им поддержку с нашей стороны».

Волонтеры кафе психического здоровья прошли обучение по оказанию первой помощи в области психического здоровья, где освоили навыки поддерживающего слушания и оказания первой помощи в области психиатрии. Волонтеры сидят за отдельно обозначенным столом в белых футболках с надписью «Я здесь».

В психиатрических кафе можно общаться в основном на эстонском языке, но в ограниченное время также есть приемы и на русском и английском языках, а также - в небольшой степени - и на других языках.

Peaasi.ee занимается продвижением ценности поддержания психического здоровья, профилактикой проблем, ранним в них вмешательством и снижением стигматизации страдающих психическими проблемами людей в нашем обществе.