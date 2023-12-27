Эстонские пограничники в праздники развернули на границе с Россией 87 иностранцев

В праздничные дни на первом пограничном переходе Нарвы пограничники не пустили в Эстонию 53 граждан Молдовы, 23 граждан России, четырех граждан Грузии, трех граждан Сербии, двух граждан Украины, одного гражданина Таджикистана и одного гражданина Беларуси.

Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

Кроме того, во время праздников пограничная служба выявила нарушения визового режима на первом пограничном пункте в Нарве четырьмя гражданами России и двумя гражданами Кыргызстана.

Иностранцы были оштрафованы, им выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.