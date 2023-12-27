Психиатры назвали диагноз, при котором повышен риск преждевременной смерти

В ходе исследования был проанализирован риск смертности у пациентов с ипохондрией по сравнению с людьми со схожими демографическими характеристиками, но без психических расстройств (контрольной группой). В период с 1 января 1997 года по 31 декабря 2020 года под наблюдением находились 4129 больных с диагнозом «ипохондрия» и 41290 человек из контрольной группы. Данные о смертности были получены из медицинских баз данных.

За период наблюдения смертность больных ипохондрией составила 8,5 случаев на 1000 человек в год, соответствующий показатель контрольной группы - 5,5 случаев смерти на 1000 человек. У пациентов с ипохондрией риск смерти от любых причин был на 84% выше, как у мужчин, так и у женщин, независимо от социально-экономического статуса. Риск суицида у пациентов с ипохондрией был в четыре раза выше, чем в контрольной группе, пишет Eesti Arst.