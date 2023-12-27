Эстонская больница ограничила посещение пациентов из-за вспышки гриппа

Больница Курессааре из-за большого распространения гриппа А со среды ограничила посещение госпитализированнных пациентов.
Пациентов можно посещать только при крайней необходимости по согласованию с лечащим врачом, сообщила пресс-служба больницы Курессааре. Теперь больница старается максимально обезопасить своих пациентов, медперсонал и посетителей.
Передачи госпитализированнным пациентам больницы разрешены, их можно оставить на стойке регистрации в справочном бюро больницы, и медперсонал доставляет посылки адресатам.