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Эстонская больница ограничила посещение пациентов из-за вспышки гриппа

BNS
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Больница Курессааре.
Больница Курессааре. Фото: Sander Ilvest

Больница Курессааре из-за большого распространения гриппа А со среды ограничила посещение госпитализированнных пациентов.

Пациентов можно посещать только при крайней необходимости по согласованию с лечащим врачом, сообщила пресс-служба больницы Курессааре. Теперь больница старается максимально обезопасить своих пациентов, медперсонал и посетителей.

Передачи госпитализированнным пациентам больницы разрешены, их можно оставить на стойке регистрации в справочном бюро больницы, и медперсонал доставляет посылки адресатам.

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