В Таллинне задержали врезавшегося в столб юного лихача

Утром в рождественский сочельник полиция задержала несовершеннолетнего водителя, ехавшего в центре Таллинна со скоростью до 127 километров в час, который пытался скрыться, но все же был задержан полицией.
«Гнавшего во всю мочь водителя задержали в центре города на Нарвском шоссе», - сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.
На улице Тяхеторни в Таллинне полицейские дали знак остановиться лихачу, который на поданный ему знак не отреагировал и умчался от полиции. Его поездка завершилась на Палдиском шоссе, где он не справился с управлением, и машина врезалась в столб.
«Поскольку водителем транспортного средства был несовершеннолетний, ранее попадавший в поле зрения полиции за различные нарушения правил дорожного движения, он был задержан на месте и отпущен на следующий день после проведения первоначальных процессуальных действий», - сообщил пресс-секретарь.