В Таллинне задержали врезавшегося в столб юного лихача

«Гнавшего во всю мочь водителя задержали в центре города на Нарвском шоссе», - сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.

На улице Тяхеторни в Таллинне полицейские дали знак остановиться лихачу, который на поданный ему знак не отреагировал и умчался от полиции. Его поездка завершилась на Палдиском шоссе, где он не справился с управлением, и машина врезалась в столб.