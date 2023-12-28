ИТОГИ ГОДА ⟩ Ильмар Рааг: у Партии правых еще есть роскошь быть идеалистами, в этом наше преимущество

- Коалиция повысила налоги, обществу это не понравилось, Партия правых очень активно позиционирует себя сторонницей понижения налогов, причем не ситуативной, а мировоззренческой. Можно ли сказать, что ваша программа теперь выглядит очень привлекательной для большого количества людей в Эстонии, и пусть и в очень долгосрочной перспективе, но Партия правых теперь может смотреться чуть ли не фаворитом избирательных компаний?

- С одной стороны, это возможно. С другой, мы должны понимать, что и другой путь, без повышения налогов, он тоже будет связан с трудностями в жизни. Потому что мы должны еще спуститься вниз, чтобы в итоге подняться. Нам нужно еще сначала достичь равновесия бюджета, а потом подготовить четкие критерии для инвестирования, которых у нас сейчас уже нету.

Мы не можем же обещать, что сразу будет праздник и у всех будут деньги. Что все сразу станут счастливы. Имеющиеся у нас сейчас проблемы слишком велики, чтобы можно было давать такие обещания. Но если мы сейчас слишком активно пойдем на сторону повышения налогов и взятия кредитов, то тем самым мы только удлиним наш обратный путь. В этом смысле я бы сказал так, что мы пока еще живем слишком хорошо для того, чтобы понять, что нам нужно делать.