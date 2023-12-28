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ИТОГИ ГОДА ⟩ Ильмар Рааг: у Партии правых еще есть роскошь быть идеалистами, в этом наше преимущество

Павел Соболев
, журналист
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  • Острота противостояния реформистов и EKRE помешала в марте людям голосовать за новую партию
  • Важной темой на выборах в Европарламент станет реформа Европейского союза
  • Финансовое положение Партии правых далеко от критического состояния, скоро будут хорошие новости

В конце года представители крупнейших эстонских политических партий делились в студии Postimees мнениями как о достигнутых партиями в 2023 году успехах, так и о пока что нерешенных задачах. О том, как сложился 2023 год для Партии правых, о том, может ли партия занести его себе скорее в актив или же в пассив, и о планах партии на 2024 год в студии Postimees порассуждал кинорежиссер, председатель совета уполномоченных Партии правых Ильмар Рааг.

Партия правых не преодлолела на парламентских выборах в марте 2023 года пятипроцентный барьер. Результат партии составил 2,3 процента голосов избирателей.

- Ильмар, оглядываясь назад, можно ли сказать что большего на выборах Партии правых было достигнуть сложно, с учетом того, что партия образовалась лишь в августе 2022 года? Или же задним числом можно различить возможности, которые позволили бы выступить намного успешнее?

- Очень трудный вопрос, трудный в том плане, что перед выборами было очень много людей, которые были к нам очень доброжелательны, но при этом честно говорили, что не видят у нас возможностей попасть в парламент. И этих возможностей не было из-за того, что было очень сильное противостояние между Партией реформ и EKRE. Была очень сильна оппозиция между ними, и было очень много людей, которые думали, что если они отдадут свой голос за эту симпатичную, но все-таки очень маленькую Партию правых, то этот голос просто пропадет, что поможет EKRE прийти к власти.

Поэтому получилась такая эстонская версия «умного голосования», когда либеральная сторона общества отдала свои голоса Партии реформ. Причем так поступали и те люди, которые, быть может, как-то особенно Партию реформ и не любили.

- Глава Партии правых Лавли Перлинг весной сказала, что новое правительство резко разворачивает финнсовую политику влево, а расхождения между словами и действиями правительственных политиков стали общественным конфликтом, который подрывает доверие к государству. Сейчас, когда госбюджет Эстонии, составленный с учетом запланированного увеличения налогов, принимался в парламенте в привязке к доверию правительству, видит ли Партия правых, что общественный конфликт только крепнет, доверие к государству тольку слабеет?

- Да, несомненно, это именно так. Но если быть честным, то нужно все-таки признать, что за сложившуюся ситуацию ответственность ложится не только на нынешнее правительство Эстонии. Потому что если мы будем говорить об экономике и посмотрим на наших самых важных партнеров, то заметим, что у них тоже не самые хорошие дни. Именно в экономическом смысле. Швеция, Германия, и так далее.

В этом смысле любому эстонскому правительству было бы сложно делать что-то другое с целью достичь подьема. Но тут также нужно сказать, что когда через год или два этот подьем, возможно, начнется, это тоже никак не будет только лишь заслугой этого правительства. Мы в Эстонии можем думать лишь о том, что мы должны предпринять в условиях этого кризиса, чтобы наш подъем был порезче, чтобы мы поднялись как можно выше.

Но если мы сейчас будем только повышать все эти налоги, то подъема не будет. Как недавно правильно сказал Тынис Конс из Партии правых, мы должны понять, что сейчас у инвесторов нет такого внутреннего желания инвестировать в Эстонию. Они могут и дальше жить в Испании, играть там в теннис, и инвестировать туда, где это делать выгодно.

Почему инвесторы должны прийти в Эстонию? Вот именно этот вопрос и является центром политики Партии правых. Хотя я в Партии правых все-таки в большей степени отношусь к числу тех политиков, которые занимаются, главным образом, вопросами безопасности.

- Коалиция повысила налоги, обществу это не понравилось, Партия правых очень активно позиционирует себя сторонницей понижения налогов, причем не ситуативной, а мировоззренческой. Можно ли сказать, что ваша программа теперь выглядит очень привлекательной для большого количества людей в Эстонии, и пусть и в очень долгосрочной перспективе, но Партия правых теперь может смотреться чуть ли не фаворитом избирательных компаний?

- С одной стороны, это возможно. С другой, мы должны понимать, что и другой путь, без повышения налогов, он тоже будет связан с трудностями в жизни. Потому что мы должны еще спуститься вниз, чтобы в итоге подняться. Нам нужно еще сначала достичь равновесия бюджета, а потом подготовить четкие критерии для инвестирования, которых у нас сейчас уже нету.

Мы не можем же обещать, что сразу будет праздник и у всех будут деньги. Что все сразу станут счастливы. Имеющиеся у нас сейчас проблемы слишком велики, чтобы можно было давать такие обещания. Но если мы сейчас слишком активно пойдем на сторону повышения налогов и взятия кредитов, то тем самым мы только удлиним наш обратный путь. В этом смысле я бы сказал так, что мы пока еще живем слишком хорошо для того, чтобы понять, что нам нужно делать.

- В следующем году будут выборы в Европарламент, годом позже будут выборы в местные органы власти. Повестка на выборах разных уровней всегда бывает достаточно разная, представляете ли вы уже контуры тех программных лозунгов, с которыми партия пойдет на выборы в Европарламент, на выборы в муниципалитеты, можно ли сказать, что получение мандата депутата Европарламента - это вполне достижимая цель для Партии правых, есть ли у вас уже ясность с первым номером на выборах в Европарламент?

- На все эти вопросы у меня прямо сейчас ответов нет, скажу прямо. Но зато могу сказать, что мы обязательно проведем наш зимний семинар, на котором разные эксперты представят разные проблемы. Также они представят разные варианты решения этих проблем. После этого у нас пройдет маленькая конференция, где на основе внутренней демократии мы решим, какими будут наши главные предвыборные тезисы.

Но я уже сейчас думаю, что никак невозможно будет проигнорировать вопрос необходимости реформы Европейского союза. Например, это касается требования единогласия при принятии решений…

- Нужно добиться отмены правила консенсуса, чтобы Виктор Орбан больше не мог блокировать важные меры?

- Да, потому что при возникновении какого-то кризиса безопасности какие-нибудь одна или две страны Евросоюза могут сказать, что им безразлично, что у Эстонии или у Латвии появились какие-то проблемы. Что мы будем делать тогда, если мы знаем, что одна или две страны просто могут заблокировать всю деятельность Евросоюза? По-моему, это неразумная ситуация.

В то же время мы в Партии правых довольно много говорим о том, что Евросоюз слишком далеко зашел со своими едиными правилами в очень многих сферах жизни. Наверное, нужно в некоторых отраслях немножко возвращать суверенитет странам. В этом смысле мы не видим необходимости в том, чтобы Евросоюз одновременно и однозначно был бы везде.

Также важен для нас и вопрос конкурентоспособности Европы. Потому что и Америка, и Азия сейчас часто выглядят куда более динамичными, чем Европа. В Европе в некоторых сферах очень много правил, и мы хотели бы оказаться в ряду либеральных реформаторов Европейского союза. Мы не хотим, чтобы Европа стала слишком отставать.

- Глава Партии правых Лавли Перлинг недавно сказала в интервью эстонской прессе, что параллельно с подготовкой к выборам в Европарламент партия прилагает сейчас все усилия для того, чтобы расплатиться с кредиторами и погасить все задолженности, возникшие в ходе кампании перед выборами в Рийгикогу. Насколько успешно продвигается этот процесс? Финансовые проблемы Партии правых точно не настолько велики, чтобы ставить под сомнение дальнейшее существование организации?

- Во-первых, ситуация, конечно, не настолько плохая. Во-вторых, к сожалению, я не уполномочен сегодня рассказывать о хороших новостях. В то же время я могу сказать, что в Эстонии есть немало предпринимателей, которые считают нашу партию стоящей за интересы эстонской экономики. За интересы экономического развития Эстонии. И я думаю, что через неделю-две вы сами услышите эти хорошие новости.

- Примерно две-три недели назад вас избрали председателем совета уполномоченных Партии правых, писалось, что в совете теперь имеются представители только-только созданных некоторых региональных отделений партии. Насколько сейчас Партия правых является всеэстонской партией, во всех ли уездах она представлена как активная организация, или процесс партийного строительства всю Эстонию еще не охватил?

- На этот вопрос можно было бы ответить по-партийному, но можно ответить и по-честному: конечно, есть еще куда развиваться. В этом смысле не все еще хорошо, но в то же время есть в партии люди, которые работают именно на этом направлении - обеспечить, чтобы мы были везде. Потому что если мы видим, что если где-то есть предприимчивые люди, то мы обязательно должны там быть.

- Партия правых образовалась в результате возникновения сильных противоречий внутри партии «Отечество». Партия «Отечество» подходила к выборам с не самыми высокими рейтингами, выступила на них даже немного лучше, чем ожидалось, но подлинный пик популярности переживает сейчас, возглавляя уже несколько недель рейтинги. Ильмар, нет ли сейчас в рядах руководства Партии правых чего-то вроде если не зависти, то сожаления по поводу того, что возникшие когда-то трения не удалось решить без создания новой партии?

- Сам я не был среди тех людей, которые покидали тогда партию «Отечество». Но мне кажется, что сейчас такого сожаления в руководстве Партии правых нет. Во-первых, там очень много ветеранов эстонской политики, которые все уже видели… Они хорошо знают и Маргуса Цахкна, который сейчас во главе «Ээсти 200», и хорошо знают Урмаса Рейнсалу… Да, высокий рейтинг «Отечества» сейчас объясним, но все-таки это аномалия.

Долго они на вершине рейтингов не останутся. Еще и по той причине, что, как мне кажется, их ждут такие же проблемы, которые только что возникали у «Ээсти 200». Потому что сейчас в «Отечестве» слишком много людей с разными ожиданиями и с разными взглядами на политику. Пока у них нет возможности самим определять политику государства, они могут заниматься своей командой, но сразу, как «Отечество» попадет во власть, внутренние конфликты в партии обострятся. Так что Партия правых очень спокойно смотрит на все это.

- В «Отечество» пришли недавние видные центристы, Яанус Карилайд, Тынис Мельдер, другие политики. Новая партия получила название Партия правых, центристов в Эстонии принято считать как минимум левоцентристской, если вообще не левой партией, вот это нынешнее пополнение недавними центристами «Отечества» - это дополнительное подтверждение для политиков Партии правых, что с «Отечеством» им было уже никак не по пути?

- Я думаю, что у нас в политике просто очень много таких людей, которые занимаются оппортунизмом. Для этих людей политика - это профессия, и они просто не знают, как им выйти из политики…

- Для них невозможно уйти из политики, возможно только уйти из одной партии в другую?

- Да, вот именно. Поэтому они готовы и менять свои взгляды, если возникает такая необходимость. Они очень четко чувствуют, что им надо остаться где-то там, в центре политической жизни. Мы же как раз считаем, что сильной стороной Партии правых в данный момент является ее ориентированность на очень четкую политику или идеологию.

Нет, конечно среди членов Партии правых тоже имеются разные взгляды на разные вопросы. Но нам помогает то, что ни у кого в нашей партии еще не могло возникнуть ощущения, что мы должны тут обязательно любой ценой остаться. Нет, нам как раз понятно, что мы просто должны двигаться дальше.

- Когда Лавли Перлинг однажды попросили выделить в коалиционном соглашении хоть что-то позитивное, она сказала, что ей нравится тема персонального государства, предложенная «Ээсти 200». Порой говорится о том, что у Партии правых очень много общего в установках с «Ээсти 200», можете ли вы назвать главные отличия «Ээсти 200» от Партии правых? Можно ли сказать, что резкое падение популярности «Ээсти 200» - это и ресурс для роста популярности Партии правых, что их избиратели могут политься к вам?

- Знаете, получается, что это мое первое интервью в чистом качестве именно политика, и мне даже и не хочется говорить сейчас стереотипные для политика вещи, но, похоже, придется: да, конечно, мы открыты для всех людей, которые хотя двигаться дальше вместе с нами.

С другой стороны, я все-таки думаю, что практически в каждой партии есть разумные люди. Во всех партиях есть люди, которым очень хорошо понятны реальные заботы, которые есть у нашего общества. И если прямо ответить на ваш вопрос, а в чем главная разница между Партией правых и «Ээсти 200», то я думаю, что в данный момент мы просто более едины.

Тут вопрос даже не в разнице идеологий. Тут вопрос в том, что у нас пока нет таких внутренних конфликтов, какие есть у «Ээсти 200». Но и у «Ээсти 200» поначалу все тоже было хорошо, они пришли в эстонскую политику как новая сила, они были символом протеста, символом нового пути в политике.

Люди, которые хотели изменений, хотели реального развития Эстонии, пошли туда. При этом взгляды этих людей часто вовсе и не были плотно связаны друг с другом. И результаты этого мы видели сейчас, да, у них возникли внутренние проблемы. Но я согласен с тем, что такие же проблемы могут возникнуть в Эстонии в определенный момент у каждой партии.

Это одна из главных опасностей в эстонской политике для каждой партии. Давайте возьмем Партию реформ, которая начинала как правая, как либеральная партия. То есть они четко держались не левого, а именно правого либерализма. Но где-то в начале 2000-х они решили, что они станут народной партией, и тогда они стали брать людей отовсюду и менять свою политику. Так что сейчас и про Партию реформ можно сказать, что у них нет четкой центральной идеологической линии.

- Принято считать, что у эстонских партий есть серьезные расхождения по вопросам внутренней политики, но по вопросам внешней, особенно, что касается поддержки Украины, имеется консенсус. Видит ли Партия правых еще какой-то ресурс, который Эстония могла бы использовать в интересах поддержки Украины на политическом и других уровнях? Может ли добавить Партия правых еще чего-то полезного на украинском направлении внешней политики Эстонии, или все, что можно сделать, уже делалось и делается?

- Я думаю, что поддержка Украины - это та часть эстонской внешней политики, в которой мы достигли уже практически максимума. Сделать чего-то еще больше тут уже просто очень трудно. Но с другой же стороны мы видим, что того, что Эстония является сторонником Украины, не хватает.

Вопрос не в том, что делает Эстония, вопрос в том, что делает Европа, что делают США. И я думаю, что одним из естественных обещаний уже перед выборами в Европарламент будет обещание продолжать поддерживать Украину, а также делать все для того, чтобы и Европа продолжала Украину поддерживать. Мы ведь уже видим в Европе эти первые признаки усталости от войны, об опасности которых мы говорили уже год назад.

- Чего бы вы хотели пожелать в Новом году и самой Партии правых, и нашей аудитории, зрителям нашей передачи, в том числе, возможно, и как потенциальным избирателям Партии правых?

- Я думаю, что в следующем году было бы хорошо дать возможности Партии правых. Везде же боятся того, что в политике возникнет застой, что старые политики продолжать делать то же самое, что они делали в течение последних двадцати лет.

В свое время появилась партия «Ээсти 200», и в настоящий момент мы видим, что сейчас они уже стали политиками. Мы же, Партия правых, пока еще остаемся идеалистами. Конечно, я думаю, что в рамках этого естественного цикла мы тоже однажды станем политиками, но самая большая польза партиями приносится в течение их 2-3 первых лет пребывания в большой политике. Если нам дадут возможность проявить себя, то, я думаю, мы принесем заметные изменения.

Смотрите запись полной версии беседы!

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