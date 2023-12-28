ИТОГИ ГОДА ⟩ Ильмар Рааг: у Партии правых еще есть роскошь быть идеалистами, в этом наше преимущество

- В «Отечество» пришли недавние видные центристы, Яанус Карилайд, Тынис Мельдер, другие политики. Новая партия получила название Партия правых, центристов в Эстонии принято считать как минимум левоцентристской, если вообще не левой партией, вот это нынешнее пополнение недавними центристами «Отечества» - это дополнительное подтверждение для политиков Партии правых, что с «Отечеством» им было уже никак не по пути?
- Я думаю, что у нас в политике просто очень много таких людей, которые занимаются оппортунизмом. Для этих людей политика - это профессия, и они просто не знают, как им выйти из политики…
- Для них невозможно уйти из политики, возможно только уйти из одной партии в другую?
- Да, вот именно. Поэтому они готовы и менять свои взгляды, если возникает такая необходимость. Они очень четко чувствуют, что им надо остаться где-то там, в центре политической жизни. Мы же как раз считаем, что сильной стороной Партии правых в данный момент является ее ориентированность на очень четкую политику или идеологию.
Нет, конечно среди членов Партии правых тоже имеются разные взгляды на разные вопросы. Но нам помогает то, что ни у кого в нашей партии еще не могло возникнуть ощущения, что мы должны тут обязательно любой ценой остаться. Нет, нам как раз понятно, что мы просто должны двигаться дальше.
- Когда Лавли Перлинг однажды попросили выделить в коалиционном соглашении хоть что-то позитивное, она сказала, что ей нравится тема персонального государства, предложенная «Ээсти 200». Порой говорится о том, что у Партии правых очень много общего в установках с «Ээсти 200», можете ли вы назвать главные отличия «Ээсти 200» от Партии правых? Можно ли сказать, что резкое падение популярности «Ээсти 200» - это и ресурс для роста популярности Партии правых, что их избиратели могут политься к вам?