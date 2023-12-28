В студии Postimees Ильмар Рааг: сумеет ли Партия правых на выборах в Европарламент выступить успешнее, чем на выборах в Рийгикогу?

- Партия правых не преодолела на парламентских выборах в марте пятипроцентный барьер. Оглядываясь назад, становится ли ясно, что лучшего результата было достигнуть сложно, с учетом того, что партия образовалась лишь в августе 2022 года? Или же задним числом можно различить возможности, которые позволили бы выступить намного удачнее?

- В следующем году будут выборы в Европарламент, еще годом позже будут выборы в местные органы власти. Повестка на выборах разных уровней всегда бывает достаточно разная, хорошо ли представляет сейчас Партия правых контуры тех программных лозунгов, с которыми она пойдет на выборы в Европарламент, а позднее - на выборы в муниципальные собрания? Можно ли сказать, что получение мандата депутата Европарламента - это, вне всякого сомнения, вполне достижимая цель для Партии правых?

- Глава Партии правых Лавли Перлинг пару недель назад сказала в интервью эстонской прессе, что параллельно с подготовкой к выборам в Европарламент партия прилагает сейчас все усилия для того, чтобы расплатиться с кредиторами и погасить все задолженности, возникшие в ходе кампании перед выборами в Рийгикогу. Насколько продвигается этот процесс? Финансовые проблемы Партии правых точно не настолько велики, чтобы ставить под сомнение дальнейшее существование организации?

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