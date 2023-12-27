Конечно, вопрос о том, является ли угроза безопасности Эстонии непосредственной или нет − спорный, но в любом случае в этом контексте сотрудничество между странами Балтии и Польшей является для нас очень важным. Возможно, это единственная перспектива, имеющая практический потенциал безопасности.

Хотя в соответствии с вышеупомянутым законом 18.04.2023 Кая Каллас издала приказ, согласно которому ее заместителем является министр иностранных дел, но она не сочла важным применять этот приказ именно в случае встречи премьер-министров Польши и Балтии (Каллас не смогла встретиться из-за болезни). Это также был бы первый зарубежный визит нового премьер-министра Польши, если бы ему не пришлось повернуть в обратную сторону.

Напомним, что так называемая Балтийская Антанта была актуальной темой даже после Первой мировой войны, но потерпела неудачу из-за противостояния Литвы и Польши. Литва, которая в настоящее время является организатором следующей трехсторонней встречи, сочла целесообразным сохранить связи со всеми странами, которые были против Польши, то есть с СССР и Германией.

Легко недооценить важность реального польско-балтийского альянса, который бы решал, среди прочего, вопросы Сувалкского коридора и Калининградского транзита. Это могло бы быть посильно для исполнителя должности премьер-министра, даже в печальной ситуации с коронавирусом.

Однако формально закон все-таки был нарушен. Остается только гадать, стало ли причиной сознательное «заболевание перед контрольной работой», указание партнерам по коалиции на то, где место министра иностранных дел или просто сверкающий культ личности.

В любом случае, отмененная встреча и потерянное время не заменяют соглашение о таможенном сотрудничестве, подписанное тремя премьер-министрами стран Балтии, поддерживающими санкции, это не что иное, как влияние министерства климата на климат планеты, особенно когда один из подписавшихся сам был весьма «либерален» в этом вопросе.