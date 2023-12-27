Помимо соблюдения жестких условий спортсмены также должны пройти квалификацию на Олимпиаду, но это может оказаться невозможным из-за ограничений и санкций, установленных международными федерациями.

Например, в легкой атлетике российские спортсмены ни разу вновь не поднимались на пьедестал, что в свою очередь говорит о том, что во Франции им делать нечего.

Международная федерация конного спорта (FEI) в ноябре допустила спортсменов из стран-агрессоров на соревнования, но сейчас стало ясно, что они не выступят на Олимпиаде. Все из-за того, что с началом военной агрессии (с марта 2022 года) в Украине у российских конников не было возможности принять участие в соревнованиях и набрать необходимые для участия в Олимпиаде баллы.

Любопытно, что, хотя спортсмены-конники под флагом Советского Союза завоевали на Олимпийских играх 15 медалей (6 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые), после падения коммунистического режима российские наездники больше на пьедестал почета не поднимались.

На данный момент в общей сложности около десяти российских спортсменов разных дисциплин выполнили норматив на Олимпиаду в Париже. Поедут ли они все во Францию ​​– вопрос их личный, поскольку в Олимпийском комитете России заявили, что не намерены поддерживать ни одного спортсмена, который выйдет на олимпиаду в нейтральном статусе.