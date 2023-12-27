В рождественский сочельник в Эстонии родилось по меньшей мере пятнадцать детей

В женской консультации Ляэне-Таллиннской центральной больницы (или Пельгулиннаском родильном доме) врачи и акушерки в общей сложности приняли в праздники рождение девяти малышей: на свет появились шесть мальчиков и три девочки. 24 декабря родились два мальчика и одна девочка, 25 декабря - один мальчик и две девочки, 26 декабря - три мальчика.

В Ида-Таллиннской центральной больнице в праздники родились 14 малышей. В канун Рождества, 24 декабря, в крупнейшем родильном доме Эстонии родились пять мальчиков и четыре девочки. 25 декабря там родились трое детей – два мальчика и одна девочка. В прошлом году в родильном отделении Ида-Таллиннской центральной больницы за праздничные дни Рождества родились 15 малышей.

Глава отдела по связям с общественностью Южно-Эстонской больницы Аве Абель подтвердила, что 24 декабря в одной из семей в Выру родился мальчик. В Пярнуской больнице 24 декабря также родился рождественский ребенок - девочка. 25 декабря в Пярну также родились девочка и мальчик. В больнице Ярвамаа в этот день также родился мальчик.

В родильном отделении Тартуской больницы Маарьямыйза праздники в этот раз прошли спокойнее, чем в предыдущие годы. Двое детей родились в сочельник, а четверо младенцев - в Рождество.

В больнице Курессааре за рождественские праздники в больнице родились трое младенцев. Две девочки родились 25 декабря, а мальчик - 26 декабря. В сочельник там не рождались дети. И в Ида-Вируской центральной больнице, и в больнице Раквере в сочельник детей на свет тоже не появилось, как и в больнице на острове Хийумаа. И в Вильяндиской больнице 24 декабря не родился ни один ребенок; рожденного в эту дату младенца принято называть рождественским ребенком.