ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Трезвым и на работе!»: жители Эстонии о том, как провести 1 января, чтобы весь год был прекрасным

Надежда сказала, что провести новогоднюю ночь и первое января нужно с семьей. «Обязательно елка, обязательно шампанское! Ну и с президентом!», - говорит она. На вопрос, с которым президентом будет встречать новый год Надежда, она бодро ответила, что «и с тем, и с другим».

Родион считает, что первое января нужно провести трезвым и на работе. «Если верить тому, что как Новый год встретишь, так его и проведешь, то, конечно, хорошо встретить его в адекватном состоянии и душой, и телом. Желательно не одним, а семьей или с друзьями. Вот, на мой взгляд, это лучший способ!» По мнению молодого человека для этого лучше вообще не пить: «Я не ярый противник алкоголя, просто это не для меня».

Антон сказал нам, что главное - встретить Новый год весело.

- Весело это как?

- Ну, с близкими, родными людьми.

- Подразумевает алкоголь?

- Нет, не обязательно.

Юрий считает, что «надо радоваться больше жизни и будет все прекрасно!»

- Как первого числа вы будете радоваться?

- А я не выпиваю, поэтому мне так лучше...

В ходе опроса мы поговорили с водителем автобуса Игорем, который будет в новогоднюю ночь работать, а также со звездой эстонского футбола Владимиром Воскобойниковым, которые поздравили наших читателей с наступающим Новым годом. Смотрите видео!