За неделю из Таллинна вывезли 9200 кубометров снега

Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства очищают основные магистрали и дорожные объекты, в том числе дороги и тротуары, велосипедные дорожки, парковки, пешеходные переходы, островки безопасности, лестницы, остановки общественного транспорта, мосты и туннели. Таллинн разделен на пять зон обслуживания: Tänavapuhasse Aktsiaselts занимается центральным регионом, Tallinna Kommunaalteenused OÜ южным и восточным и EKT Teed OÜ очищает западные и северные регионы.

Уборка на небольших улицах и внутриквартальных дорогах организуются районными властями. Партнером по договору в районах Ласнамяэ, Пирита, Нымме и Кристийне является Keskkonnahooldus Eesti OÜ вместе с совместными поставщиками. В Северном Таллинне управы Хааберсти и Мустамяэ сотрудничают с EKT Teed OÜ и Kesklinna Tänavapuhasuse AS.

Служба обслуживания Парка Кадриорг также выполняет работы по уборке снега и льда на наиболее используемых тротуарах в центре города. Задачей службы также является ликвидация последствий чрезвычайных погодных условий на тротуарах, кладбищах, крупных парковочных зонах, внутригородских дорогах и автостоянках.

С 18 по 27 декабря на улицах Таллинна было рассыпано 1038,5 тонны хлорида натрия, 26,75 тонн водного раствора хлорида и 417,7 тонны щебня.

За этот период было убрано 4457 кубометров снега. За всю зиму из города вывезли более 184 221 кубометров снега. Контрактные партнеры управы района рассыпали на улицах 185 тонн щебня и вывезли 4750 кубометров снега.