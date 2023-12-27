Жителей Хааберсти призывают встретить Новый год без запуска фейерверков

«До 31 декабря осталось всего несколько дней, но любители фейерверков уже сейчас проводят пробы и готовятся к запускам фейерверков. Несмотря на то, что фейерверк предоставляет красивое зрелище, следует помнить, что вспыхивающий свет и шум могут беспокоить жителей соседних домов, домашних животных и птиц. Один запуск ракеты может длиться всего несколько секунд, но вызванное ею беспокойство у животных может длиться достаточно долго. Кроме того, часто после запуска ракеты мусор остается неубранным. Небрежное обращение с фейерверками может привести к серьезным травмам и материальным убыткам», - сказал Сильянов, призывая жителей воздержаться от запуска фейерверков и рассмотреть возможность пожертвования средств, предназначенных на фейерверк, на благотворительность или приютам для животных.