Недавно Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет Российской Федерации завел на него уголовное дело. Ранее от продажи его книг стали отказываться магазины. Журналист Postimees Теэт Корстен связался с писателем, чтобы узнать его мнение о происходящем сегодня с Россией и россиянами.
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Борис Акунин: «Если российское государство просто развалится, это будет трагедией»
Эксклюзивное интервью для Postimees
- Акунин по-японски означает «злодей», но если читать его вместе с первой буквой имени, то получается известный террорист и анархист Бакунин. Вы не жалеете, что когда-то взяли такой псевдоним?