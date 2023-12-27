В среду, 27 декабря, в полицию поступило сообщение, что 23 декабря пропала 16-летняя Мария, которой Маарьямааская образовательная коллегия (учебное заведение, в котором молодым людям оказывается услуга закрытого детского учреждения) дала разрешение на поездку домой, в деревню Надалама, что в Кехтнаской волости Раплаского уезда.
В четверг, 18 января, полиция сообщила, что пропавшую девушку нашли несколько недель назад.
«С Марией все в порядке, она вернулась в школу», - сообщил пресс-секретарь полиции.