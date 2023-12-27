Полиция просит помощи в поисках 16-летней Марии

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что 23 декабря пропала 16-летняя Мария, которой Маарьямааская образовательная коллегия (учебное заведение, в котором молодым людям оказывается услуга закрытого детского учреждения) дала разрешение на поездку домой, в деревню Надалама, что в Кехтнаской волости Раплаского уезда.