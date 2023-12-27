Возвращение в регионах платного общественного транспорта потребует немалых затрат от государства

По словам руководителя Центра общественного транспорта Вильяндимаа Каупо Казе, на преобразования для перехода на платное вождение в Вильяндимаа потребуется 45 000 евро, уплату берет на себя государство, однако в эту сумму не входит оплата труда билетных контролеров и нанимать таковых, по крайней мере пока, не планируется. «Первые месяцы уйдут на привыкание и отработку новшества, - подчеркнул Казе. - Но проверяющие оплату проезда контролеры появятся - не думайте, что никто не будет проверять».