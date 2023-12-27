Бедствующее государство досрочно прекратило поддержку обучения русскоязычных детей эстонскому языку

Поскольку родным языком обоих учителей-участников проекта в Паэской гимназии является эстонский, и они не используют русский язык в общении с учениками, по словам Ванатоа, это повысило их мотивацию обучить детей базовому словарному запасу, а также увеличило желание детей изучать эстонский язык. «Другого варианта просто не было», – отметила она.

Прежде всего, русские ученики усвоили повседневные вежливые выражения и описания обычных действий, а также научились понимать задания и инструкции на эстонском языке. К настоящему моменту они привыкли общаться с людьми, говорящими по-эстонски, и, по словам Ванатоа, у них не возникнет трудностей, даже если они не будут знать по-эстонски всех слов, которые захотят использовать. Кроме того, добавила она, русские дети многое узнали об эстонских культурных особенностях и на основе своего жизненного опыта получили знания о том, что не все люди в Эстонии могут говорить с ними по-русски и что им необходимо учить эстонский язык, чтобы уметь быть понятыми окружающими.

Польза для учеников, но также и для учителей

Ханнагрет Ванатоа, учительница эстонского языка Таллиннской Паэской гимназии, подтверждает, что за два учебных года ей удалось существенно улучшить знания эстонского языка в русскоязычном классе. Фото: Частное собрание

Ханнагрет Ванатоа, учитель-участник проекта в Таллиннской Паэской гимназии

В нашей школе участвующие в проекте учителя работают вместе с русскоязычными классными руководителями, и несколько уроков по предметам преподаются как двуязычные, где один учитель использует эстонский язык, а другой русский. Такая модель позволила начать изучение запаса слов по предмету на эстонском языке уже с первого класса.

Доля эстонского языка в математике, естественных науках, искусстве и трудовом обучении постепенно увеличивалась. Если на протяжении двух первых лет обучения учебные материалы по математике и естественным наукам были на русском языке, то в третьем классе все учебные материалы по этим предметам, а также по учению о человеке предлагались на эстонском языке, и большая часть урока проводилась на эстонском языке. Благодаря двуязычному способу обучения также получали большую поддержку учащиеся, испытывающие трудности с обучением.

Благодаря выделенным для проекта деньгам классы-участники проекта смогли поучаствовать в различных учебных экскурсиях на эстонском языке. Поэтому каждую зиму мы посещали рождественские мероприятия, где учащиеся могли общаться с ведущими программы на эстонском языке и знакомиться с эстонскими культурными обычаями.

Помимо учеников, от проекта выиграли и русскоязычные классные учителя, которые получили возможность ежедневно практиковаться в эстонском языке. Их знание эстонского языка значительно улучшилось.

На сегодняшний день все русскоязычные классы на первой ступени образования в нашей школе работают в соответствии с принципами проекта «Профессиональный эстоноязычный учитель в основной школе». Помимо русскоязычного классного руководителя, на уроках по предметам есть учителя, для которых эстонский является родным языком, и которые способствуют улучшению владения учащихся эстонским языком. Родители довольны решением школы продолжить проект и считают это очень важным шагом в связи с переходом на эстоноязычное образование.