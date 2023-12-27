Бедствующее государство досрочно прекратило поддержку обучения русскоязычных детей эстонскому языку

Министерство образования и науки завершит на три года раньше запланированного проект обучения эстонскому языку в классах с русским языком обучения, а также в классах с эстонским языком обучения, где учатся многие дети с другим родным языком. Целью проекта было довести знание государственного языка до уровня, необходимого для получения основного образования на эстонском языке.
Несколько недель назад неожиданно стало известно о завершении к началу следующего учебного года проекта, в рамках которого Министерство образования и науки (Haridus- ja teadusministeerium, HTM) платило зарплату в общей сложности 190 эстоноязычным учителям за обучение эстонскому языку детей с иным родным и домашним языком ради улучшения их перспектив.
Еще в весеннем информационном письме HTM проинформировало присоединяющиеся к проекту 19 школ и 54 детских сада, в основном в Ида-Вирумаа и Таллинне, что все классы основной школы, присоединившиеся к проекту, будут участвовать в нем до конца шестого класса, после чего осенью они напишут государственную проверочную работу. По графику проект должен был продлиться до весны 2027 года.
Поддержка для учителей
- Пилотный проект Министерства образования и науки «Профессиональный эстоноязычный учитель» стартовал в детских садах в 2018 году и в школах в 2020 году.
- К проекту присоединились 54 детских сада и 19 школ.
- В рамках программы финансовую поддержку получили 190 учителей, из них 40 в школах, остальные в детских садах.
- Проект курирует Таллиннский университет.
- В мониторинге принимают участие 735 детей.
- Проект должен был завершиться в 2027 году, к которому его прошел бы 21 класс.
Источник: Министерство образования и науки.
То, что проект «Профессиональный эстоноязычный учитель» завершится раньше, чем было обещано ранее, подтвердила директор Силламяэской Ваналиннаской школы Ирина Мелякова, которая напомнила, что, когда в конце прошлого учебного года представители школы встретились с командой, ведущей проект, были совершенно другие разговоры, также и длительность проекта планировалась другая. «Жаль, что работа, которая длилась годами, не может прийти к логическому завершению», – сказала она.
5 декабря министр образования Кристина Каллас призналась в интервью в передаче «Esimene studio» на ETV, что сократит расходы на преподавание эстонского языка в русскоязычных школах, так как из бюджета министерства необходимо выделить дополнительные восемь миллионов евро, чтобы повысить минимальную зарплату учителей до 1803 евро в следующем году.
Ингар Дуболазов, руководитель отдела перехода на эстоноязычное образование HTM, сказал Postimees на прошлой неделе, что завершение проекта по улучшению владения эстонским языком для русскоязычных детей ранее обещанного и выделение министерством дополнительных денег на повышения зарплаты учителям – это просто совпавшие шаги, поскольку этой осенью переход начнется в детских садах, а также в 1 и 4 классах общеобразовательных школ, и не представляется возможным продлить проект «Профессиональный эстоноязычный учитель». В министерстве решили завершить проект в детских садах уже весной.
Хотя Рийгикогу принял необходимые для полного перехода на эстоноязычное образование изменения в законе еще в декабре прошлого года, решение об уведомлении школ о досрочном прекращении проекта языкового обучения откладывалось, и было принято лишь несколько недель назад, по словам Дуболазова, из-за технических нюансов, которые необходимо было обсудить, например, возможные сопутствующие расходы или ходатайства о предоставлении исключения. Однако он добавил: «Было бы странно, если бы государство стремилось к чему-то отличному от своей цели полностью перейти на обучение на эстонском языке».
При этом Дуболазов все же признал, что деньги, сэкономленные в результате закрытия проекта, пойдут на повышение зарплат учителям.
Навыки чтения русскоязычных детей
Оценивание было проведено учителями перед тем, как осенью 2020 года дети присоединились к проекту по совершенствованию владения эстонским языком «Профессиональный эстоноязычный учитель в русской школе».
- Бегло читает и понимает тексты, соответствующие возрасту / Бегло читает тексты, соответствующие возрасту / Умеет читать короткие тексты / Может читать предложения / Узнает знакомые имена и слова в тексте / Умеет читать одно- и двухсложные слова / Знает буквы, но не может читать слова / Не знает букв
Источник: Пирет Байрд и Рейли Аргус, Таллиннский университет.
Непонятные фразы
Руководители школ и учителя, участвующие в проекте, высоко оценили проект по продвижению эстонского языка, стартовавший пять лет назад в детских садах и три года назад в школах, как самый содержательный из когда-либо реализованных в языковом обучении.
Ханнагрет Ванатоа, одна из двух учителей проекта в Таллиннской Паэской гимназии, подтвердила, что за два учебных года они добились замечательных результатов в двух русскоязычных классах, в которых в сумме учится полсотни детей. Поскольку большинство из них пришли в школу из детских садов, где языком обучения был русский, по словам Ванатоа, знание эстонского языка у них было очень плохим.
«Учащиеся не освоили эстонский словарный запас и не привыкли слушать эстонский язык, – рассказала она. – Поначалу они даже не понимали самых простых фраз, таких как ”садись, пожалуйста” или “пойдем в столовую”».
Поскольку родным языком обоих учителей-участников проекта в Паэской гимназии является эстонский, и они не используют русский язык в общении с учениками, по словам Ванатоа, это повысило их мотивацию обучить детей базовому словарному запасу, а также увеличило желание детей изучать эстонский язык. «Другого варианта просто не было», – отметила она.
Прежде всего, русские ученики усвоили повседневные вежливые выражения и описания обычных действий, а также научились понимать задания и инструкции на эстонском языке. К настоящему моменту они привыкли общаться с людьми, говорящими по-эстонски, и, по словам Ванатоа, у них не возникнет трудностей, даже если они не будут знать по-эстонски всех слов, которые захотят использовать. Кроме того, добавила она, русские дети многое узнали об эстонских культурных особенностях и на основе своего жизненного опыта получили знания о том, что не все люди в Эстонии могут говорить с ними по-русски и что им необходимо учить эстонский язык, чтобы уметь быть понятыми окружающими.
Польза для учеников, но также и для учителей
Ханнагрет Ванатоа, учитель-участник проекта в Таллиннской Паэской гимназии
В нашей школе участвующие в проекте учителя работают вместе с русскоязычными классными руководителями, и несколько уроков по предметам преподаются как двуязычные, где один учитель использует эстонский язык, а другой русский. Такая модель позволила начать изучение запаса слов по предмету на эстонском языке уже с первого класса.
Доля эстонского языка в математике, естественных науках, искусстве и трудовом обучении постепенно увеличивалась. Если на протяжении двух первых лет обучения учебные материалы по математике и естественным наукам были на русском языке, то в третьем классе все учебные материалы по этим предметам, а также по учению о человеке предлагались на эстонском языке, и большая часть урока проводилась на эстонском языке. Благодаря двуязычному способу обучения также получали большую поддержку учащиеся, испытывающие трудности с обучением.
Благодаря выделенным для проекта деньгам классы-участники проекта смогли поучаствовать в различных учебных экскурсиях на эстонском языке. Поэтому каждую зиму мы посещали рождественские мероприятия, где учащиеся могли общаться с ведущими программы на эстонском языке и знакомиться с эстонскими культурными обычаями.
Помимо учеников, от проекта выиграли и русскоязычные классные учителя, которые получили возможность ежедневно практиковаться в эстонском языке. Их знание эстонского языка значительно улучшилось.
На сегодняшний день все русскоязычные классы на первой ступени образования в нашей школе работают в соответствии с принципами проекта «Профессиональный эстоноязычный учитель в основной школе». Помимо русскоязычного классного руководителя, на уроках по предметам есть учителя, для которых эстонский является родным языком, и которые способствуют улучшению владения учащихся эстонским языком. Родители довольны решением школы продолжить проект и считают это очень важным шагом в связи с переходом на эстоноязычное образование.
Отдельные уроки
В Таллиннская Лаагнаская гимназия в Ласнамяэ, где языком обучения является эстонский, в проекте участвуют четыре учителя и руководитель обучения, чья поддержка оказалась очень полезной для почти восьмидесяти детей в классах-участниках проекта, сказала классный руководитель Лийна Пукк. По ее словам, помимо улучшения словарного запаса эстонского у иноязычных учащихся и улучшения их навыков чтения и письма, они также стали смелее выступать перед соучениками-эстонцами. Благодаря выделенным для проекта деньгам учителя смогли проводить дополнительные уроки эстонского языка, возить учащихся в учебные поездки, способствующие их языковому развитию, а также приобретать учебные пособия, способствующие преподаванию эстонского языка.
В Йыхвиской основной школе, преподавание в которой ведется на эстонском языке, и где около 40 процентов учеников живут в двуязычных или неэстоноязычных семьях, учитель-участник проекта, работающий уже третий год, также добился хороших результатов, сказала заведующая школой образования Керсти Смородина. По ее словам, пошло на пользу то, что благодаря профессиональному проекту дети, нуждающиеся в более глубоком изучении эстонского языка, получали его по семь часов в неделю отдельно от своих одноклассников, что позволяло проводить более индивидуализированное обучение и использовать более эффективные методы поддержки, чем это было бы возможно в обычном классе.
«Проекты хороши и полезны, потому что помогают привнести новые методики [в преподавание]», – сказала Смородина.
В Таллиннской открытой школе, где вместе учатся эстонцы, русские и представители других национальностей, участвующая в проекте классный руководитель Аннели Халлап в ходе занятий по подготовке, участие в которых является обязательным, приобрела много необходимых знаний и методик обучения иноязычных детей. Например, она изучала, как вообще ребенок начинает осваивать второй язык и как это обучение может повлиять на его психику, как спланировать урок так, чтобы мотивировать ученика, и как обустроить класс так, чтобы это способствовало изучению языка.
Неясное будущее
Благодаря проекту HTM в Силламяэской Ваналиннаской школе появились три новых учителя-носителя эстонского языка, которые, по словам директора Меляковой, очень помогли школе, поскольку помимо развития владения государственным языком у четвероклассников, участвующих в проекте, они также помогли улучшить эстонский язык иноязычным учителям.
Но теперь, когда осенью следующего года проект внезапно завершится, учителя, приехавшие в Силламяэ в рамках проекта, обеспокоены тем, что будет дальше. Мелякова рассказала, что, конечно, в следующем учебном году будет большая потребность в учителях, владеющих эстонским языком, и школа не хочет отказываться от сотрудничества с ними. Она не скрывала, что, поскольку один из преподавателей проекта приезжает на работу из Тарту, то тот факт, что ей больше не удастся возмещать расходы на проживание, средства для чего до сих пор поступали из бюджета проекта, может оказаться фатальным для сотрудничества.
Обучение на эстонском языке учащихся, говорящих дома на другом родном языке, является сложной и ответственной задачей для учителей, что затрудняет поиск учителей, для которых эстонский язык родной
Преподаватель Лаагнаской гимназии Пукк выразила сожаление, что с завершением проекта прекратятся и курсы подготовки, проводимые в Таллиннском университете, на которых педагоги, обучающие иноязычных детей, почерпнули много полезной информации. С завершением проекта снизятся и зарплаты учителей, участвовавших в нем, что, по мнению Пука, может повысить вероятность того, что мотивация учителей снизится.
По словам Ванатоа, учительницы Таллиннской Паэская гимназии, именно государственный проект привлек учителей эстонского языка к работе в классах с русским языком обучения. Руководство гимназии пообещало, что нынешние учителя-участники проекта с осени смогут продолжить работу классными руководителями или учителями эстонского языка.
Однако, основываясь на собственном опыте, Ванатоа признала, что обучение на эстонском языке учащихся, говорящих дома на другом родном языке, является сложной и ответственной задачей для учителей, что затрудняет поиск учителей, для которых эстонский язык родной, и которые хотели бы работать в школах, переходящих на эстоноязычное обучение. «Подобные государственные проекты оказывают значительную поддержку учителям, которые ранее не преподавали на эстонском языке учащимся, у которых родной язык иной, и помогают школам нанимать эстоноязычных педагогов», – сказала она.
Представитель HTM Дуболазов заявил, что у школ и детских садов, безусловно, есть основания быть удовлетворенными проектом, который скоро будет завершен, поскольку с помощью этого проекта удалось найти учителей, говорящих на эстоноязычном языке, с которыми самоуправления смогут продолжить трудовые отношения.