В связи с уборкой улиц во многих районах Таллинна изменена организация дорожного движения

Накануне рождественских праздников временные дорожные знаки, запрещающие парковку, установленные на нескольких улицах Каламая и Пельгулинна, вызвали возмущение жителей данных районов. В соцсетях отметили, что после изменения схемы парковки, по крайней мере на начальном этапе, желаемого результата не появляется.

Администрация Северо-Таллиннского района несколько раз информировала жителей об изменениях. «В районах Пельгулинна и Каламая исторически сложились узкие улицы, ширину и объем которых изменить нельзя, и не всегда возможно обеспечить двустороннее движение с возможностью припарковать транспортное средство», – говорится в сообщении администрации района в социальных сетях 20 декабря.

«Проблемы с проездом имеют дорожное хозяйство, спасательная служба и скорая помощь. Привычное расположение парковок уже не позволяет убирать узкие улицы так, чтобы обеспечить комфортное движение и максимальное качество содержания дорог, поэтому на зиму придется изменить схему парковок», – пояснили в администрации района.

На прошлой неделе новые дорожные знаки были установлены на улицах Гранийди, Кунгла, Сальме, Роо и Сауэ. Администрация Северо-Таллиннского района надеется, что жители отнесутся с пониманием к изменениям. «Мы верим, что все водители найдут альтернативное место для парковки», – добавила администрация Северо-Таллиннского района.