Жителей Эстонии предупреждают о сильной гололедице

Во второй половине дня в среду основные и вспомогательные шоссе местами мокрые от реагентов, но по большей части они заснежены, или между колеями на трассах лежит смесь снега и реагентов. По многим регионам Эстонии идет снег, и там на дорогах гололедица.

Температура воздуха опускается до 3 градусов мороза, на островах и побережье поднимается до 2 градусов тепла. Температура у дорожного покрытия минусовая.

По прогнозу погоды вечером в среду ожидается облачная погода, снег, на островах в Западной Эстонии мокрый снег. На островах и побережье местами метели. В ночь на четверг будет облачно с прояснениями, на дорогах изморозь и местами гололедица. Температура воздуха - 1-6 градусов мороза, на побережье местами до 1 градуса тепла.