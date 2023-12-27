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Жителей Эстонии предупреждают о сильной гололедице

BNS
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Гололедица. Иллюстративное фото.
Гололедица. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Langovits.

Транспортный департамент предупреждает, что в среду вечером на дорогах наблюдается гололедица.

Во второй половине дня в среду основные и вспомогательные шоссе местами мокрые от реагентов, но по большей части они заснежены, или между колеями на трассах лежит смесь снега и реагентов. По многим регионам Эстонии идет снег, и там на дорогах гололедица.

Температура воздуха опускается до 3 градусов мороза, на островах и побережье поднимается до 2 градусов тепла. Температура у дорожного покрытия минусовая.

По прогнозу погоды вечером в среду ожидается облачная погода, снег, на островах в Западной Эстонии мокрый снег. На островах и побережье местами метели. В ночь на четверг будет облачно с прояснениями, на дорогах изморозь и местами гололедица. Температура воздуха - 1-6 градусов мороза, на побережье местами до 1 градуса тепла.

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