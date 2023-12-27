Куда деть елку после праздников?

«Мы снова соберем елки, украшавшие дом, и сохраним городскую среду в чистоте. Я хотела бы поблагодарить всех, кто в предыдущие годы нашел возможность принести ель в пункт сбора и воздержался от выбрасывания в контейнер другого бытового или строительного мусора», - сказала старейшина таллиннского района Кесклинн Моника Хауканымм. Это важно для того, чтобы древесину можно было сразу же переработать для производства тепла для жителей Таллинна. «Все елки, которые согревали нас своим видом во время праздников, вернутся в наши дома и вновь согреют нас», - добавила Моника Хауканымм.

Чтобы отправить елку на переработку, ее нельзя заворачивать в пластик, на ней не должно быть украшений, ткани или других материалов. Искусственные елки и украшения можно сдать в пункты переработки или выбросить в общий контейнер для бытовых отходов. Рождественские гирлянды являются электротехническими отходами, и их необходимо вывозить на станцию ​​утилизации.

Контейнеры для сбора предназначены для того, чтобы горожанам было легче избавиться от елки, ведь выносить деревья в зеленые зоны города или в места, где обычно собираются бытовые отходы из многоквартирных домов, не разрешается. Также следует отметить, что ель можно поместить в контейнер, а не оставлять рядом с ним.

К 3 января в центральных населенных пунктах города будут установлены десять контейнеров для сбора мусора: