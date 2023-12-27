Оппозиция: Кылварт заплатил Глебовой почти три тысячи евро в качестве рождественской премии

«Пир во время чумы. Руководители Таллинна нашли сотни тысяч евро на премии и вознаграждения», – пишет в посте в социальной сети председатель фракции «Отечество» Таллиннского городского собрания Карл Сандер Касе.

«Я уже писал ранее о награждении членов фракции Центристской партии. Их не обделили и в этот раз. Глава Русского культурного центра Эдуард Томан завершает год с премией в размере 2950 евро. Елена Глебова получает премию в размере 2740 евро за управление спортивным центром Тондираба».

Касе добавляет, что своих не забыли и социал-демократы, поэтому консультант по ночной жизни Таллинна Натали Метс заканчивает год рукопожатием на сумму 2750 евро.

«За час работы в реестре документов Таллинна было обнаружено около 500 тысяч евро. Некоторые кадровые директивы засекречены уже 75 лет, но, похоже, и они касаются выплат премий», – пишет Касе.

Касе отмечает, что в итоговом интервью Михаил Кылварт сказал, что новый год будет трудным. Он также отметил, что мэр сказал в интервью, что цель города Таллинна в следующем году – поддержать и помочь жителям, и это также учитывается при формировании бюджета.

Далее Касе отмечает, что выплата премий в этом году является хорошим примером того, что необходимые финансовые возможности все же были найдены для своих собственных: «Жаль, что эти 500 тысяч евро не нашлись за целый год для того, чтобы поднять зарплату помощников воспитателей в детских садах, а этого давно ждали».

По словам Касе, он не собирается выделять всех получателей премии, потому что считает, что многие этого не заслуживают. По его словам, суммы варьируются от нескольких сотен евро до 4400 евро.

«В ситуации, когда люди теряют работу, а компании вынуждены сокращать работников, между чиновниками распределяются огромные суммы. Где-то в интервью мэр может сказать, что людям приходится тяжело, но тогда он мог бы честно добавить, что если жителям Таллинна не хватает хлеба, пусть руководители города едят пирожные!»