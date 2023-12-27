В США спор из-за рождественских подарков закончился перестрелкой между братьями и сестрами

Во время Рождественских праздников в одной из семей в штате Флорида, США, произошла такая ссора, что полиции пришлось арестовать двух подростков-братьев, а медикам доставить их сестру в морг.
Ссора в семье началась в выходные в торговом центре из-за рождественских подарков. Спор достиг критической точки из-за того, кто получит больше подарков, сообщает Би-би-си.
Семья вместе покупала рождественские подарки, сообщили американские СМИ. В магазине находились 14-летний и 15-летний сыновья семьи, их 23-летняя сестра и 10-месячный племянник, а также их мать. Братья-подростки ссорились из-за того, кто получит больше рождественских подарков.
Pinellas County Sheriff's Office said the shooting resulted from an argument over Christmas presents. https://t.co/zDjpkq6NyX— KHOU 11 News Houston (@KHOU) December 26, 2023
«Семья спорила из-за того, кто что получает и на что тратятся деньги. Это был большой спор», - объяснил начальник полиции округа Пинеллас Боб Гуальтиери.
По данным региональной полиции штата Флорида, спор между мальчиками продолжился у бабушки в городе Ларго, куда семья отправилась вечером. В момент кульминации словесной ссоры 14-летний брат достал оружие и направил его на брата. Затем вмешалась старшая сестра, призвав брата успокоиться, сообщает CBC News.
После этого подросток выстрелил в свою сестру, после чего в комнату вбежал старший брат, взял свое оружие и выстрелил в младшего брата. 15-летний мальчик затем сбежал с места происшествия, выбросив оружие. Оружие было полуавтоматическим.
Florida mum fatally shot over Christmas gifts row https://t.co/6pwLvqGZIA— BBC News (World) (@BBCWorld) December 27, 2023
Пуля сначала попала в грудь 23-летней сестры, на руках которой был ее 10-месячный сын в сумке-переноске. Младенцу удалось избежать травм. Однако ранение сестры оказалось смертельным, и молодая женщина скончалась от внутреннего кровотечения. У женщины также остался еще один несовершеннолетний ребенок.
В больницу доставили младшего брата семьи, 14-летнего мальчика, который был прооперирован, но теперь его состояние стабильное. Молодого человека арестовали уже в больнице. Старшего брата также арестовала полиция. Оба молодых человека ранее были наказаны за кражу автомобилей.
Дело теперь находится на рассмотрении местной прокуратуры, и обоим молодым людям предъявлены обвинения в убийстве первой степени, а последнему также в фальсификации улик.
In a devastating incident in Florida, two teenage brothers have been apprehended after a heated dispute over Christmas presents led to a fatal shooting...— Union Television (@Union_tv1) December 27, 2023
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Полиция обнаружила орудия убийства и составила хронологию событий, сообщает Би-би-си. Местный суд будет решать, вынести ли подросткам такой же приговор, как и взрослым, или по-прежнему рассматривать их как несовершеннолетних, сообщает CBC News.