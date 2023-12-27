В США спор из-за рождественских подарков закончился перестрелкой между братьями и сестрами

Ссора в семье началась в выходные в торговом центре из-за рождественских подарков. Спор достиг критической точки из-за того, кто получит больше подарков, сообщает Би-би-си.

Семья вместе покупала рождественские подарки, сообщили американские СМИ. В магазине находились 14-летний и 15-летний сыновья семьи, их 23-летняя сестра и 10-месячный племянник, а также их мать. Братья-подростки ссорились из-за того, кто получит больше рождественских подарков.

Pinellas County Sheriff's Office said the shooting resulted from an argument over Christmas presents. https://t.co/zDjpkq6NyX — KHOU 11 News Houston (@KHOU) December 26, 2023

«Семья спорила из-за того, кто что получает и на что тратятся деньги. Это был большой спор», - объяснил начальник полиции округа Пинеллас Боб Гуальтиери.

По данным региональной полиции штата Флорида, спор между мальчиками продолжился у бабушки в городе Ларго, куда семья отправилась вечером. В момент кульминации словесной ссоры 14-летний брат достал оружие и направил его на брата. Затем вмешалась старшая сестра, призвав брата успокоиться, сообщает CBC News.

После этого подросток выстрелил в свою сестру, после чего в комнату вбежал старший брат, взял свое оружие и выстрелил в младшего брата. 15-летний мальчик затем сбежал с места происшествия, выбросив оружие. Оружие было полуавтоматическим.