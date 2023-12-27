Эксперт: вулкан в Исландии может скоро снова начать извергаться

По данным Исландской метеорологической службы, во время рождественских праздников земная кора вблизи Свартсенга поднялась до того же уровня, что и 11 и 12 декабря, то есть за неделю до начала извержения вулкана. Эксперты, поговорившие с изданием Morgunblaðið, отмечают, что признаки указывают на то, что извержение произойдет в канун Нового года или в первую неделю нового года.