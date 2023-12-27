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Эксперт: вулкан в Исландии может скоро снова начать извергаться

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Извержение исландского вулкана Фаградальсфьялль.
Извержение исландского вулкана Фаградальсфьялль. Фото: INSTAGRAM/@XXRAKEL

Последние события на исландском полуострове Рейкьянес аналогичны извержению вулкана, которое произошло в начале прошлой недели.

По данным Исландской метеорологической службы, во время рождественских праздников земная кора вблизи Свартсенга поднялась до того же уровня, что и 11 и 12 декабря, то есть за неделю до начала извержения вулкана. Эксперты, поговорившие с изданием Morgunblaðið, отмечают, что признаки указывают на то, что извержение произойдет в канун Нового года или в первую неделю нового года.

«Это может произойти в первую неделю января», - сказал вулканолог Торвальдур Тордарсон, добавив, что извержение ожидается таким же по силе, как и предыдущее, или чуть меньше.

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