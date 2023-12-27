Кто сможет продержаться в бане дольше: полный или худой?

Чтобы ответить на вопрос, начнем с примера из кулинарии: если сварить куриное яйцо, то за шесть минут получится красивое, хорошо сваренное яйцо, которое можно есть. Страусиное яйцо нужно варить гораздо дольше, чтобы оно получилось таким же.

Физика утверждает, что время, необходимое теплу для достижения центра яйца, пропорционально квадрату радиуса яйца.

В случае с жареной котлетой о радиусе говорить сложно, здесь приходится использовать расстояние центра мясного ломтика от поверхности мяса. Итак, если вы кладете на сковороду сантиметровый кусок мяса, обжаривая его по минуте с каждой стороны, то взяв кусок мяса толщиной 2 см, который в два раза толще, его приходится жарить в четыре раза дольше, то есть уже по 4 минуты с каждой стороны.

Теперь пойдемте в баню. Допустим, человек сидит в бане 10 минут, а затем на полминуты заходит в воду. Затем он снова в бане, а затем снова в воде – на этот раз он заходит на две минуты.

Напомним, что время, необходимое для нагрева (или охлаждения), пропорционально квадрату толщины вещи. Другими словами, глубина, на которую достигает тепло или холод, пропорциональна корню квадратному из времени нагрева (охлаждения). Поэтому при повторном входе в воду тело банщика охлаждалось в два раза сильнее, потому что время остывания было в четыре раза дольше.

Итак, если сравнить худого и тучного любителя бани, то оба тела прогреваются на одинаковую глубину за одинаковое время пребывания в бане. Кровообращение разносит это тепло по телу, и на общее ощущение тепла начинает влиять среднее повышение температуры тела. Поскольку у худощавого человека нагретая поверхность составляет относительно большую часть всего тела, то в бане он быстрее получает свою дозу тепла, то же самое относится и к охлаждению в холодной воде.

Поэтому худому человеку не должно быть стыдно выйти из бани раньше и пробыть в проруби меньшее времени.