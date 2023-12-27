«Новости в 7» за 27 декабря: что будет с советским мемориалом на Маарьямяги, как вести себя на зимних дорогах, секреты чайной церемонии и в гостях у дизайнера Дианы Денисовой

Сегодня в выпуске:

- Что будет с советским мемориалом на Маарьямяги в Таллинне, который уже давно представляет опасность для прохожих? На сохранение памятника требуется 140 тысяч евро. Государство не собирается заниматься его ремонтом, но городские власти ищут способ его сохранить. Подробности у нашего корреспондента.

- Как сохранить жизнь и здоровье на зимних дорогах? Почему важно соблюдать правильную скорость, как безопасно идти на обгон и какие участки шоссе в Эстонии самые опасные - в нашем сюжете

- Главное - не жалеть заварки?! Всегда ли работает этот известный рецепт заваривания чая из анекдота или у правильной церемонии чаепития есть еще и другие секреты, выясняла наша съемочная группа

- Это интересно: какой подарок на Рождество получил белый медведь Распутин, о настоящем самолете для китайских школьников и про новогодний парад косолапых в Румынии

- В гостях у дизайнера Дианы Денисовой, автора цикла лекций о моде «Стильное заявление», на ежегодной праздничной модной вечеринке побывала наш корреспондент

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 27 декабря.