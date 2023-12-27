Киев предупредил о риске невыплат зарплат без помощи Запада

Глубокое сокращение государственных расходов или рост инфляции могут подорвать экономику Украины и ослабить ее налоговую базу, что сделает страну еще более зависимой от иностранной поддержки, пишет FT. За первые 11 месяцев 2023 года Киев собрал на 4 млрд евро больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнула заместитель премьер-министра Украины.

Конгресс США не вернется к вопросу помощи Украине до января

Конгресс США вернется к вопросу помощи Украине лишь в январе 2024 года. Это следует из совместного заявления лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканского меньшинства в верхней палате законодательного органа США Митча Макконнелла, обнародованного 19 декабря.

Переговорщики добились обнадеживающего прогресса, однако сложные вопросы остаются, указали политики. «Участники переговоров будут усердно работать в период декабрьских и январских перерывов, и наша цель - добиться чего-то, как только мы вернемся», − подчеркнул Шумер в беседе с журналистами.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на экстренное финансирование в размере 106 млрд долларов для Украины, Израиля и операций в Индо-Тихоокеанском регионе. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств.

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