ФОТО ⟩ Подростки обстреляли из пневматического оружия одноклассника, так как он поддержал Украину

Ирина рассказала в Facebook, что Давид вечером в пятницу с одноклассником и еще одним парнем из параллельного класса пошли в вильнюсскую пиццерию, где начали разговоры «о политике».

Они говорили о вторжении России в Украину - друзья Давида встали на сторону России, тогда как он выразил поддержку Украине, за что два других подростка назвали его «бандеровцем».

После ссоры он покинул пиццерию, однако уже вскоре в него попали пластиковые пули, выпущенные из пневматического оружия, который один из подростков взял с собой.

Мать Давида рассказала, что сначала подростки стреляли по бутылкам, а затем прицелились и в ее сына. Он пытался скрыться бегством, но они продолжили стрелять. Позже они извинились и отвели Давида на троллейбусную остановку.

Ирина проинформировала о произошедшем муниципальную полицию, которая начала расследование.