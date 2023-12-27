Умер бывший глава Еврокомиссии Жак Делор

98-летний Делор умер во сне в своем парижском доме в среду, добавила она.

Социалист Делор сделал блестящую политическую карьеру во Франции, где с 1981 по 1984 год он занимал пост министра финансов при президенте Франсуа Миттеране.

Но он отказался баллотироваться на пост президента в 1995 году, несмотря на поддержку. Позже он обосновал это решение чрезмерным стремлением к независимости.

Он возглавлял Европейскую комиссию с 1985 по 1995 год, когда были предприняты важные шаги по интеграции блока.

К ним относятся создание общего рынка, Шенгенские соглашения, программа Erasmus по обмену студентами и создание общей валюты блока – евро.

Его стремление к большей интеграции встретило серьезное сопротивление в некоторых государствах-членах, особенно в Великобритании под руководством премьер-министра Маргарет Тэтчер.

Позже Делор основал аналитические центры, нацеленные на продвижение европейского федерализма, и предупреждал об опасностях популизма в Европе в последние годы.