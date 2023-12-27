Prisma: распродажа вернула на рождественские столы жителей Эстонии всеми любимый продукт

В этот рождественский период лидерами продаж в Prisma стали мандарины, филе лосося и продукты повседневного спроса, такие как картофель, сливочное масло и хлеб. Как и в прошлом году, клиенты предпочитали продукты со скидками и более практичные подарки.
«Рост стоимости жизни за последние несколько лет оказал сильное влияние на поведение потребителей, и рождественские покупки не являются исключением, поскольку люди внимательно следят за выгодными предложениями и ценами на единицу продукции. В прошлое Рождество мы видели, как из-за жесткой экономии с рождественского стола жителей Эстонии исчезла популярная ранее красная рыба, – сообщила категорийный менеджер Prisma Peremarket Малле Лухтер. – Мы в Prisma хотим, чтобы все наши клиенты могли наслаждаться в праздничный сезон любимыми блюдами, не беспокоясь о цене, поэтому в этом году сделали на филе лосося очень большую скидку. Это было правильное решение – по цене 9,9 евро за килограмм филе лосося было куплено почти вдвое больше, чем в прошлом году. Кроме этого, большой популярностью пользовались продукты повседневного спроса, такие как сливочное масло, картофель, хлеб, молоко и творожные сырки».
Из рождественских блюд в этом году классического жаркого из свинины было продано в целых три раза больше, чем в предыдущие рождественские сезоны, также выросли продажи кровяной колбасы. «Несмотря на то, что общая чувствительность к ценам возросла, желание отмечать праздники с размахом осталось, и расходы экономились меньше, чем обычно. Наряду со свининой всё большее предпочтение отдается мясу птицы: к примеру, по сравнению с прошлым годом было куплено больше утки, гуся и курицы для запекания», – добавила она.
Среди свежих продуктов таблицы продаж возглавили мандарины, клементины и бананы. Причем благодаря выгодной цене мандаринов было куплено на 31 % больше, чем в прошлом году.
«Что касается безалкогольных рождественских напитков, то фаворитами снова стали безалкогольный глёг по выгодной цене и Coca-Cola. Среди алкогольных напитков лидировали сезонные портеры и темное пиво. Также значительно увеличились продажи игристых вин, аперитивов и ликеров, что свидетельствует о растущей популярности коктейлей», – добавила Лухтер.
Жители Эстонии предпочитают практичные и душевные подарки
«Когда речь идет о подарках, мы видим, что покупатель Prisma не экономит деньги напрямую, а делает осознанный выбор, учитывая практичность и эмоциональную ценность подарка. Например, подарочные пакеты наполняются книгами, настольными играми, подарочными картами и лотерейными билетами», – говорит руководитель группы категорий Prisma Мерит Уус. Уже который год подряд популярными подарками для детей и подростков становятся большие мягкие игрушки, конструкторы LEGO и колонки. «Даже взрослые могли найти в своем подарке LEGO или колонку JBL. Для мужчин приобретались качественные и веселые носки, а для женщин – керамика Iittala и чашки, миски и тарелки зимней серии Taika», – сказала она.
Количество покупок бытовой техники и приборов для красоты в этот рождественский период было несколько ниже, чем в прошлом году, в то время как продажи аудиотехники со скидкой в период промоакций выросли. «Также в качестве подарков люди приобретали красивый и качественный домашний, к примеру, в течение рождественской недели выросли продажи зимнего ассортимента Finlayson», – сказала Уус.
«Разумеется, есть люди, которые покупают подарки заранее, но уже второй год подряд мы наблюдаем тенденцию, когда праздничные покупки и вручение подарков совершаются в последнюю минуту, так как клиенты ждут финальных скидок и акций конца года. Люди знают, что магазины Prisma открыты 24 часа в сутки, и это избавляет их от лишнего стресса, связанного с подарками», – добавила она.
Таким образом, в этом году самыми оживленными днями для рождественских покупок продуктов и других товаров стали 23 и 22 декабря.