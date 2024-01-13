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ВЫБОРЫ 1979 ГОДА ⟩ Во время первых прямых выборов в Европарламент демократии помешала невежественность

Открытие первого заседания Европарламента, избранного прямым голосованием, в июле 1979 года в Страсбурге. Фото: Euroopa Ühendused
, редактор
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В июне 1979 года, когда более 180 миллионов граждан девяти стран-членов тогдашнего Европейского экономического сообщества (ЕЭС) впервые получили возможность избрать своих представителей в Европарламент, люди оказались в замешательстве: мало кто представлял, какую роль будет играть парламент в европейских делах.

Выборы в Европарламент 1979 года

  • Выборы состоялись 7-10 июня 1979 года.
     
  • Голосование проходило в 9 странах Европейского экономического сообщества.
     
  • Право голоса имели 184 миллиона граждан, из которых проголосовали 63 процента.
     
  • Всего было избрано 410 евродепутатов.
 

Смятение избирателей по поводу того, что вообще из себя представляет Европарламент, накануне первых в истории транснациональных выборов выразил и журнал Time. 

«В поворотные моменты истории принято незаметно проскальзывать. Это может произойти на этой и следующей неделе, 7 и 10 июня, когда состоятся первые прямые выборы в Европарламент, - пишет издание. - Какими бы прецедентными они ни были, выборы не вызвали интереса среди избирателей, которые склонны рассматривать их как церемониальное мероприятие, не влияющее на повседневную жизнь людей. В конце концов, был же старый парламент: он существовал с 1958 года, его 198 членов назначались национальными правительствами из числа своих депутатов, и это был дорогостоящий совещательный орган с ограниченными полномочиями. Почему орган, избранный народом, должен функционировать лучше?»

В общей сложности в выборах 1979 года в девяти странах приняли участие около 3000 кандидатов, представлявших более 80 партий - от крайне левых до ультраправых.

Хотя первые прямые выборы в Европарламент состоялись в начале лета 1979 года, сама идея родилась гораздо раньше. Уже в 1951 году договор об учреждении Европейского Сообщества угля и стали (ЕОУС) предусматривал создание Ассамблеи, предшествовавшей парламенту, члены которой, согласно тексту договора, должны были назначаться один раз в год из числа депутатов национальных парламентов или избираться один раз в год прямым голосованием.

Реклама выборов в Ервопарламент 1979 года.
Реклама выборов в Ервопарламент 1979 года. Фото: Euroopa Ühendused

Римские договоры, заключенные в 1957 году, предусматривали прямые выборы членов ассамблеи, даже несмотря на то, изначально не было предпринято никаких конкретных шагов для проведения голосования.

1960-е годы прошли под эгидой споров, поскольку государства-члены союза, к тому времени уже известного как Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), не могли найти общий язык, пока, наконец, на саммите в Париже в 1974 году под руководством президента Франции Валери Жискара д'Эстена и канцлера Германии Гельмута Шмидта не было принято решение в пользу прямых выборов.

Согласно тогдашнему соглашению, выборы должны были состояться в 1978 году или позже. Поскольку организационные вопросы затянулись, выборы не состоялись до лета 1979 года, а общую систему голосования не согласовали, поэтому в небольших избирательных округах Великобритания провела выборы по принципу «победитель получает все», а остальная часть страны голосовала по пропорциональной системе.

Рекламные объявления, призывающие к выборам в Европарламент в различных странах Европейского экономического сообщества в 1979 году.
Рекламные объявления, призывающие к выборам в Европарламент в различных странах Европейского экономического сообщества в 1979 году. Фото: Euroopa Parlament, Euroopa Ühendused, Itaalia parlamendi esindajatekoda / Avalik omand / Wikimedia Commons

Прямые выборы также дали толчок к появлению транснациональных партийных организаций: например, социал-демократические и социалистические силы объединились в 1973 году в Европейскую социалистическую партию (PES), а христианско-демократические силы - в 1976 году в Европейскую народную партию (EPP). В итоге эти две партии стали доминирующими политическими силами на первых европейских выборах.

Каждая из основных сил шла на выборы со своей собственной платформой, поэтому в каждой стране люди могли голосовать за местные партии и местных политиков, как это происходит и сейчас.

ЕPP утвердила свой предвыборный манифест в январе 1979 года, сделав акцент на расширении политического сотрудничества в рамках Европейского экономического сообщества и интеграции на основе демократических принципов, вспоминает историк Кристина Бах в обзоре, опубликованном на сайте немецкого консервативного аналитического центра Konrad Adenauer Stiftung (KAS).

Реклама Немецкого христианско-демократического союза (CDU) перед европейскими выборами 1979 года.
Реклама Немецкого христианско-демократического союза (CDU) перед европейскими выборами 1979 года. Фото: CDU, Konrad Adenaueri Fond / CC BY-SA 3.0 DE DEED / Wikimedia Commons

«Мы, христианские демократы, граждане единой и братской Европы, хотим завершить работу по объединению Европы, начатую нашими великими государственными деятелями Робертом Шуманом, Альсидом де Гаспери и Конрадом Аденауэром. Мы призываем все политические и общественные силы внести свой вклад в это дело, проявив политическую волю. Потому что есть только один ответ на нынешний кризис: больше компетенции, больше ресурсов и больше власти для Европы! Прямые выборы должны повысить демократическую легитимность Европарламента и тем самым усилить вес и влияние Европы», - говорится в манифесте.

В то же время социалисты построили свою предвыборную платформу на критике капитализма, призвав европейских избирателей помочь создать новый порядок, основанный на ценностях демократического социализма.

В общей сложности в выборах 1979 года в девяти странах приняли участие около 3000 кандидатов, представлявших более 80 партий - от крайне левых до ультраправых. Уже тогда были представлены евроскептики, например, из Дании - последние, наряду с французскими голлистами и британскими лейбористами, также выступали против прямых выборов в Европарламент, опасаясь, что это может угрожать суверенитету государств.

В преддверии выборов 1979 года в кампанию включились настоящие тяжеловесы европейской политики. Бывший канцлер ФРГ Вилли Брандт, который вел активную кампанию от имени социалистов во Франции, Нидерландах, Люксембурге и Италии, а также в своей стране, был одним из главных участников кампании.

Открытие европейской избирательной кампании социал-демократов Германии 20 мая 1979 года в Нюрнберге.
Открытие европейской избирательной кампании социал-демократов Германии 20 мая 1979 года в Нюрнберге. Фото: Ludwig Wegmann, Bundesarchiv / CC BY-SA 3.0 DE DEED / Wikimedia Commons

Лидер французских голлистов и бывший премьер-министр Жак Ширак использовал свою кампанию против транснациональной Европы во внутренней политике, чтобы в преддверии президентских выборов 1981 года проверить свои силы в борьбе с тогдашним правым президентом Валери Жискаром д'Эстеном.

«Искры уже летят во Франции, где две партии, поддерживающие режим президента Жискара, глубоко и ожесточенно расходятся во мнениях о том, какой Европы они хотят», - описывает ситуацию The Guardian за месяц до выборов в Европарламент.

Однако большая часть кампании неизбежно была сосредоточена на разъяснении избирателям, что такое Европарламент. Как описала The Guardian, две основные причины предполагаемой апатии европейцев: «Избиратели мало знают о Европейском парламенте или его будущей роли, и сейчас их, похоже, это не особо волнует».

Избиратели в Брее, недалеко от Дублина.
Избиратели в Брее, недалеко от Дублина. Фото: Euroopa Ühendused

В итоге явка на первые выборы в Европейский парламент составила около 63 процентов - разочаровывающая на тот момент, но в ретроспективе - самая высокая за всю историю европейских выборов.

Через несколько дней после голосования, когда результаты выборов все еще поступали из стран, один из чиновников ЕЭС выразил довольно мрачное настроение, преобладающее в Брюсселе. «Конечно, это не было катастрофой. Я не могу честно сказать, что это было сюрпризом, и не хочу признавать, что это вообще не было никаким событием», - рассказал источник The Guardian.

В первом Европарламенте, избранном прямым голосованием, наибольшее количество мест получили социалисты, набрав чуть менее 27 процентов голосов, в то время как христианские демократы, получившие более 28 процентов голосов в ЕЭС, получили на несколько мест меньше.

 

Первый напрямую избранный Европейский парламент собрался на свою инаугурационную сессию в июле 1979 года и начал свою работу с небольшого скандала: еще до избрания его председателя Ян Пейсли, избранный в качестве представителя Великобритании, поднял шум из-за того, что перед зданием Страсбурга неправильно развевался британский флаг.

Старейший на тот момент член нового парламента, француженка Луиза Вайсс, председательствовавшая на заседании, быстро разобралась в ситуации и позже сказала предшественнику Politico - изданию European Voice, что, будучи бабушкой, она привыкла иметь дело с «упрямой молодежью».

Речь Луизы Вайс на открытии заседания парламента

Затем в двух турах президентом первого напрямую избранного Европарламента была избрана французская либералка Симона Вейль, которая стала первой женщиной, возглавившей парламент с момента его основания в 1952 году.

«Хотя мы не должны забывать о важных достижениях предшествовавших нам ассамблей, сейчас я должна со всей силой подчеркнуть принципиально новый подход, который Европейские сообщества приняли в отношении выборов в парламент на основе всеобщего прямого голосования, - сказала Вейль в своей первой речи в качестве председателя Парламента. - Потому что впервые в истории - истории, в которой мы так часто были разделены, враждовали друг с другом, действовали с решимостью уничтожить друг друга, - народы Европы вместе избрали своих представителей в общую ассамблею, где они представляют сегодня в этом зале более 260 миллионов человек».

Речь Симоны Вейль после избрания президентом Европарламента.

Поскольку это был первый раз, когда депутаты Европарламента были полностью посвящены Европе, первое представительное собрание, избранное прямым голосованием, быстро начало повышать свою роль и активность.

Первое заседание Европарламентской Комиссии по сельскому хозяйству, избранной в 1979 году.
Первое заседание Европарламентской Комиссии по сельскому хозяйству, избранной в 1979 году. Фото: Euroopa Parlamendi fototeenistus / Euroopa Liit

Первый Европарламент, собравшийся в 1979 году в составе 410 членов, завершил свой срок пять лет спустя уже в составе 434 членов: после присоединения Греции к Европейскому экономическому сообществу в январе 1981 года страну сначала стали представлять 24 депутата национального парламента, которые они назначили, и в ходе голосования в октябре того же года вместо них стали работать уже напрямую избранные представители.

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