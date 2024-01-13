ВЫБОРЫ 1979 ГОДА ⟩ Во время первых прямых выборов в Европарламент демократии помешала невежественность

«Искры уже летят во Франции, где две партии, поддерживающие режим президента Жискара, глубоко и ожесточенно расходятся во мнениях о том, какой Европы они хотят», - описывает ситуацию The Guardian за месяц до выборов в Европарламент.

Однако большая часть кампании неизбежно была сосредоточена на разъяснении избирателям, что такое Европарламент. Как описала The Guardian, две основные причины предполагаемой апатии европейцев: «Избиратели мало знают о Европейском парламенте или его будущей роли, и сейчас их, похоже, это не особо волнует».

Избиратели в Брее, недалеко от Дублина. Фото: Euroopa Ühendused

В итоге явка на первые выборы в Европейский парламент составила около 63 процентов - разочаровывающая на тот момент, но в ретроспективе - самая высокая за всю историю европейских выборов.

Через несколько дней после голосования, когда результаты выборов все еще поступали из стран, один из чиновников ЕЭС выразил довольно мрачное настроение, преобладающее в Брюсселе. «Конечно, это не было катастрофой. Я не могу честно сказать, что это было сюрпризом, и не хочу признавать, что это вообще не было никаким событием», - рассказал источник The Guardian.

В первом Европарламенте, избранном прямым голосованием, наибольшее количество мест получили социалисты, набрав чуть менее 27 процентов голосов, в то время как христианские демократы, получившие более 28 процентов голосов в ЕЭС, получили на несколько мест меньше.