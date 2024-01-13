ВЫБОРЫ 1979 ГОДА ⟩ Во время первых прямых выборов в Европарламент демократии помешала невежественность

В июне 1979 года, когда более 180 миллионов граждан девяти стран-членов тогдашнего Европейского экономического сообщества (ЕЭС) впервые получили возможность избрать своих представителей в Европарламент, люди оказались в замешательстве: мало кто представлял, какую роль будет играть парламент в европейских делах.
Выборы в Европарламент 1979 года
- Выборы состоялись 7-10 июня 1979 года.
- Голосование проходило в 9 странах Европейского экономического сообщества.
- Право голоса имели 184 миллиона граждан, из которых проголосовали 63 процента.
- Всего было избрано 410 евродепутатов.
Смятение избирателей по поводу того, что вообще из себя представляет Европарламент, накануне первых в истории транснациональных выборов выразил и журнал Time.
«В поворотные моменты истории принято незаметно проскальзывать. Это может произойти на этой и следующей неделе, 7 и 10 июня, когда состоятся первые прямые выборы в Европарламент, - пишет издание. - Какими бы прецедентными они ни были, выборы не вызвали интереса среди избирателей, которые склонны рассматривать их как церемониальное мероприятие, не влияющее на повседневную жизнь людей. В конце концов, был же старый парламент: он существовал с 1958 года, его 198 членов назначались национальными правительствами из числа своих депутатов, и это был дорогостоящий совещательный орган с ограниченными полномочиями. Почему орган, избранный народом, должен функционировать лучше?»
В общей сложности в выборах 1979 года в девяти странах приняли участие около 3000 кандидатов, представлявших более 80 партий - от крайне левых до ультраправых.
Хотя первые прямые выборы в Европарламент состоялись в начале лета 1979 года, сама идея родилась гораздо раньше. Уже в 1951 году договор об учреждении Европейского Сообщества угля и стали (ЕОУС) предусматривал создание Ассамблеи, предшествовавшей парламенту, члены которой, согласно тексту договора, должны были назначаться один раз в год из числа депутатов национальных парламентов или избираться один раз в год прямым голосованием.