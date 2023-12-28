Крупнейшему лыжному соревнованию угрожает катастрофа

В сезоне, который проходит без титульных гонок, эти соревнования, которые проводятся уже в 18-й раз, пожалуй, являются важнейшими среди лыжников. Однако в свете последних новостей этот турнир может лишиться своей зрелищности.

По информации шведских СМИ, на данный момент коронавирусом болеют четверо спортсменов. В их число входят Калле Хальфварссон и Эбба Андерссон, которые борются за первые места в серии Кубка мира.

«Я все еще раздумываю, принимать участие в этом соревновании, или нет», - сказал Хальфварссон порталу Expressen.

«Я планировала принять участие в Tour de Ski, но посмотрим, как будет складываться ситуация», - сказала Андерссон.

Уже точно, что Моа Лундгрен и Оскар Свенссон не будут выступать на соревнованиях. Они не входят в число сильнейших лыжников, но не исключено, что зараженных будет больше.

Отсутствие шведов сильно снизило привлекательность соревнований, особенно в мужском зачете. В серии Кубка мира первые четыре позиции в итоге заняли норвежцы, за ними следует Хальфварссон. Он был единственным, кто в прошлый раз составлял серьезную конкуренцию норвежцам в Тронхейме.

В женском зачете ситуация чуть мягче. На вершине рейтинга американка Джесси Диггинс (809), за ней шведка Эмма Рибом, американка Рози Бреннан, Эмма Андерссон и немка Виктория Карл.

Tour de Ski стартует 30 декабря в Тоблахе (Италия) спринтом вольной техникой. Эстонию представят трое спортсменов: Мартин Химма, Каарел Каспар Кырге и Алвар Йоханнес Алеви.