В Таллиннском аэропорту обнаружили более 300 килограммов клубного наркотика

Государственный прокурор Райго Аас сказал, что в Эстонии все чаще обнаруживают наркотические вещества в большом количестве. «С одной стороны, это показывает хорошую работу Эстонии в борьбе с опасными веществами, но с другой стороны, это означает печальную тенденцию: Эстония все чаще становится одновременно страной назначения и транзитной страной на рынке наркотиков. Как правило, перевозка наркотиков в таких количествах организуется не каким-нибудь отдельным любителем веществ, а преступником, который систематически зарабатывает за счет жизни и здоровья людей. Работа правоохранительных органов как в Эстонии, так и за ее пределами заключается в выявлении и задержании таких преступников, а также в привлечении их к ответственности. Только так мы сможем уберечь улицы от веществ, воздействие которых на потребителя может быть непредсказуемым», – подчеркнул он.