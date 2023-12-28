В Таллиннском аэропорту обнаружили более 300 килограммов клубного наркотика

В середине октября текущего года в ходе таможенного контроля в Таллиннском аэропорту таможенники обнаружили 387 килограммов розовато-белого вещества, которое при ближайшем рассмотрении оказалось 3-метилметкатиноном (3-ММС). 3-ММС известен также как клубный наркотик. Чистого наркотического вещества было 314 килограммов.
По словам руководителя отдела по борьбе с наркотиками следственного отдела Налогово-таможенного департамента Рауля Коппельмаа, 3-MMC является изомером мефедрона, который характеризуется возбуждающим действием и способностью вызывать галлюцинации. «Вещество попало в Эстонию из Кипра и местом назначения была Литва. Массивная партия содержала 26 цилиндрических контейнеров, внутри которых в тройной пластиковой упаковке было около 400 килограммов вещества», – прокомментировал он.
Коппельмаа отметил, что ключевыми факторами в обнаружении вещества и поимке преступников стали международное сотрудничество и эффективные меры контроля Налогово-таможенного департамента. «Занятие контрабандой не остается незамеченным, и вероятность быть пойманным высока», – заявил руководитель отдела по борьбе с наркотиками.
Государственный прокурор Райго Аас сказал, что в Эстонии все чаще обнаруживают наркотические вещества в большом количестве. «С одной стороны, это показывает хорошую работу Эстонии в борьбе с опасными веществами, но с другой стороны, это означает печальную тенденцию: Эстония все чаще становится одновременно страной назначения и транзитной страной на рынке наркотиков. Как правило, перевозка наркотиков в таких количествах организуется не каким-нибудь отдельным любителем веществ, а преступником, который систематически зарабатывает за счет жизни и здоровья людей. Работа правоохранительных органов как в Эстонии, так и за ее пределами заключается в выявлении и задержании таких преступников, а также в привлечении их к ответственности. Только так мы сможем уберечь улицы от веществ, воздействие которых на потребителя может быть непредсказуемым», – подчеркнул он.
По словам Ааса, непредсказуемое действие наркотических веществ отражается и в статистике. «К сожалению, мы должны подтвердить, что статистика в этом году особенно печальная, так как, по неподтвержденным данным, употребление наркотических веществ стало причиной ста смертей, что является худшим показателем за последние годы», – заявил он.
Досудебное расследование по возбужденному уголовному делу проводят правоохранительные органы Литвы.