Шахматистка Май Нарва сыграла вничью с действующей чемпионкой мира

Во второй день соревнований эстонка победила сначала индийскую шахматистку Роут Падмини, затем россиянку Валентину Гунину, выступающую под нейтральным флагом. Затем Нарве пришлось признать превосходство китайского гроссмейстера Чжу Цзиньер, но при этом сыграла вничью с китаянкой, действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнем.

По итогам восьми туров Нарва находится на 17-м месте в конкуренции среди 117 шахматистов с 5,5 очками. Лидер Анастасия Боднарук, выступающая в нейтральном статусе, набрала семь очков.

В первый день соревнований Нарва выиграла три и проиграла один матч. Ей предстоят еще три тура соревнований.