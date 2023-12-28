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Шахматистка Май Нарва сыграла вничью с действующей чемпионкой мира

rus.postimees.ee
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Май Нарва.
Май Нарва. Фото: Facebook / IM Mai Narva / Maria Emelianova Photography

Эстонская шахматистка Май Нарва прекрасно выступает на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходит в Узбекистане.

Во второй день соревнований эстонка победила сначала индийскую шахматистку Роут Падмини, затем россиянку Валентину Гунину, выступающую под нейтральным флагом. Затем Нарве пришлось признать превосходство китайского гроссмейстера Чжу Цзиньер, но при этом сыграла вничью с китаянкой, действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнем.

По итогам восьми туров Нарва находится на 17-м месте в конкуренции среди 117 шахматистов с 5,5 очками. Лидер Анастасия Боднарук, выступающая в нейтральном статусе, набрала семь очков.

В первый день соревнований Нарва выиграла три и проиграла один матч. Ей предстоят еще три тура соревнований.

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