Гибель «Новочеркасска»: почему российский десантный корабль так мощно взорвался?

Российские власти признали гибель одного человека, ранения четверых и «повреждения», которые получил большой десантный корабль «Новочеркасск», находившийся у причала в порту Феодосии во время удара украинских воздушных сил ракетами Storm Shadow. Украина утверждает, что корабль был уничтожен. На имеющихся видеозаписях заметно, что уже после того, как корабль загорелся, на нем произошел большой взрыв.
О характере повреждений Минобороны России ничего не сообщает, однако на появившихся в социальных сетях видеозаписях и фотографиях, которые сделаны, предположительно, во время обстрела, виден сильный взрыв.
Геолоцировать место взрыва несложно – если эти все эти ролики были сделаны в Феодосии, то там есть только один большой пирс с морскими кранами, он находится на территории торгового порта. На фотографиях, появившихся в соцсетях утром, видны постройки на портовом пирсе.
Судя по комментариям, на снимках видны останки корабля, который был пришвартован у причала порта. Идентифицировать в этих кусках обгоревшего и сильно поврежденного металла надстройки корабля трудно, а установить тип почти невозможно.
Тем не менее, поскольку Министерство обороны России признало факт поражения БДК «Новочеркасск» в Феодосии, то можно с высокой долей вероятности предположить, что это могут быть остатки корабля.
Опубликованные видеозаписи также, вероятно, подлинные, несмотря на то, что геолоцировать многие из них трудно. Тем не менее, судя по тому, как похожи взрывы на разных роликах, по тому, как на разных роликах заметны портовые постройки и краны, а также по тому, что все они появились примерно в одно время, на них, скорее всего, действительно отображено одно событие – большой взрыв в феодосийском торговом порту в ночь на 26 декабря 2023 года.
Но главное – в интернете довольно быстро появились спутниковые снимки корабля до и после удара. Ниже – снимки, сделанные 5 и 26 декабря.
На них, во-первых, видно, что корабль действительно находился у пирса феодосийского порта, во-вторых, что он затонул, а в-третьих, что постройки на пирсе получили некоторые повреждения.
Тем не менее ни один из портовых кранов не рухнул, как и мачта освещения, которая стоит у места швартовки корабля.
Сколько погибших?
Сколько человек могло погибнуть при взрыве, сказать трудно. С одной стороны, корабль не находился в море, и часть экипажа могла быть на берегу, с другой – если в этот момент могла происходить разгрузка, то экипаж вполне мог присутствовать на борту в полном составе.
На видеозаписях заметно, что большой взрыв произошел после того, как корабль уже загорелся.
В борьбе за живучесть, в том числе и в тушении пожара на борту, по корабельному уставу должен принимать участие весь экипаж. Кроме того, к горящему кораблю могли подойти пожарные.
Поэтому говорить о том, сколько человек могло погибнуть на БДК, очень трудно.
По сообщению российского Минобороны, в результате удара по кораблю один человек погиб, четверо были ранены, однако российские военные обычно скрывают данные о потерях, особенно на море.
Так, о гибели в марте 2022 года двенадцати моряков с БДК «Саратов» стало известно только спустя год.
Штатная численность экипажа БДК «Новочеркасск» – 87 человек, однако на борту могло быть и больше, и меньше людей. Груз могли сопровождать посторонние лица, а экипаж – не быть полностью укомплектованным.
Очень сильный взрыв
О том, насколько мощным был взрыв в порту, свидетельствуют не только видеозаписи и эмоциональные комментарии авторов. В соцсетях появились сообщения об обломках корабля, которые находили в разных частях города.
На одном из роликов корреспондент телеканала «Вести» Анастасия Калугина рассказывает о довольно большом куске металла, найденном в Феодосии. В ролике, похожем на фрагмент прямого эфира, она также говорит, что в соседних домах выбило стекла.
Принадлежит ли этот кусок БДК «Новочеркасск», сказать трудно, поскольку ролик, который циркулирует в соцсетях, носит явные следы монтажа, а на сайте «Вестей» обнаружить его не удалось – он распространяется в соцсетях.
Судя по другому репортажу телеканала «Вести», в результате взрыва в домах на близлежащих к порту улицах были выбиты стекла, и, как рассказала корреспондент «Вестей», повреждения получил потолок в средней школе номер 10 – судя по картам, она находится примерно в 800 метрах от места взрыва.
Ракета Storm Shadow оснащена проникающей боевой частью весом в 450 килограммов, однако вес взрывчатки в ней меньше. Она состоит из двух частей – первая пробивает оболочку цели, а вторая проникает и взрывается внутри.
На видеороликах видно, что взрыв был довольно сильным: на одном из кадров заметно, что огонь и дым при этом поднимались в 8-10 раз выше портовых кранов, стоящих рядом.
Вероятно, на БДК все-таки взорвался некий груз, поскольку, во-первых, боевая часть ракеты не настолько мощная, во-вторых, на видеозаписях видно, что корабль к моменту взрыва уже горел, а перед самим взрывом не было слышно подлетающей ракеты.
Что было в трюме?
Такая большая мощность взрыва позволяет предположить, что внутри корабля находился взрывоопасный груз.
О том, что Россия использует большие десантные корабли для перевозки военных грузов, сообщалось и ранее.
В соцсетях фигурировали версии, согласно которым БДК мог перевозить боеприпасы или дроны «Шахед», которыми Россия обстреливает Украину с территории Крыма.
Вероятность того, что в трюмах «Новочеркасска» мог находиться груз, который, сдетонировав, вызвал мощный взрыв, подтверждается и тем, что корабль стоял у причальной стенки, возможно, под разгрузкой.
Точно установить характер груза сложно, поскольку для этого нужно увидеть хотя бы обломки, которые разбросало по территории порта и окрестностям.
По одной из версий, в корабле мог взорваться боезапас самого БДК, на котором установлены 57-миллиметровые зенитные установки АК-725, а также две пусковые установки «Град». Если бы взорвался боезапас, особенно ракеты к РСЗО, то были бы видны разлетающиеся боеприпасы и слышны звуки вторичной детонации.
То же самое касается и других боеприпасов – вторичная детонация снарядов или ракет на горящих складах обычно хорошо слышна после первого взрыва.
Тем не менее сделать точные выводы на основании имеющихся данных – видео и фото, а также рассказов в соцсетях – сложно.
Важная цель
В 2021 году в составе Черноморского флота России было пять БДК, еще шесть пришли в январе 2022 года из состава Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов.
Считается, что большие десантные корабли были нужны российской армии для высадки морского десанта.
Однако высадить десант на материковом побережье Украины Черноморский флот так и не сумел. Подробности этой несостоявшейся операции нигде не публиковались, однако, по оценкам экспертов, причинами неудачи могли стать мины, установленные в море, а также наличие у ВСУ ракет и артиллерийских систем, способных поразить корабли на подходе.
Так или иначе, что бы ни стало причиной, Россия отказалась от высадки десанта, а для БДК нашлась другая работа – возить военные грузы. Россия начала использовать эти корабли как транспорты уже в марте 2022 года.
Водные логистические маршруты оказались настолько важными, что БДК стали одной из главных целей ВСУ.
В сентябре 2023 года БДК «Минск» – систершип «Новочеркасска» – был сильно поврежден в сухом доке Севастопольского морского завода в результате удара ракетами Storm Shadow. Повреждения были настолько сильными, что одни комментаторы тогда сочли, что корабль может быть и вовсе не восстановлен, другие – что это может занять несколько лет.
В самом начале вторжения украинские войска обстреляли сразу три БДК, стоявших в порту Бердянска: «Саратов» был потоплен, другой БДК «Цезарь Куников» загорелся, но остался на плаву.
У этих случаев есть много общего. Все корабли в момент атаки не могли маневрировать. «Минск» находился в доке, «Новочеркасск» и «Саратов» стояли под разгрузкой. Это сильно упрощает задачу по их обстрелу.
Главное отличие первого удара от остальных – он состоялся на раннем этапе войны, когда у Украины не было еще стратегии по противостоянию российской армии в Крыму.
В середине сентября советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл три главных направления этой кампании: снижение возможностей российской противовоздушной обороны, разрушение военных логистических маршрутов, которые проходят через полуостров, и воздействие на Черноморский флот.
Удары по БДК вполне укладываются в рамки борьбы с военной логистикой и Черноморским флотом, а стали они, вероятно, результатом снижения эффективности российской ПВО.
Через весь Крым
Российское Министерство обороны заявило, что Феодосию атаковали два самолета Су-24, и они были сбиты примерно в 125 километрах северо-восточнее Николаева.
Ранее появлялись сообщения, что украинские Су-24, переоборудованные для применения ракет Storm Shadow/Scalp, запускают их из акватории Черного моря.
Российское Министерство обороны и оккупационные власти Крыма периодически сообщают о сбитых над полуостровом ракетах Storm Shadow.
Однако в случае ударов по судоремонтному заводу и в другом случае, когда ракетами был сильно поврежден штаб Черноморского флота, ракетам нужно было пролететь сравнительно небольшое расстояние – оба объекта находились в Севастополе.
Порт Феодосии, где был уничтожен «Новочеркасск», а также морской завод в Керчи, где в начале ноября ракеты поразили военный корабль, находятся на противоположном конце полуострова относительно традиционного рубежа пуска украинских ракет.
Чтобы уничтожить цели в Феодосии или Керчи, ракеты должны преодолеть более 200 километров над Крымским полуостровом, который, как считается, довольно сильно защищен от воздушных атак.
Возможной причиной успешных ударов ВСУ по целям на восточном берегу Крыма является нехватка у России средств наблюдения, в частности, летающих радаров. Су-24 — довольно старые самолеты, их приспособили для пусков западных ракет только из-за большой полезной нагрузки и наличия двух членов экипажа.
Российские истребители – гораздо более современные, чем украинские – могли бы сбить такой самолет еще до выхода на рубеж атаки, однако для этого в небе над Крымом должен постоянно дежурить самолет-разведчик А-50 или другой летающий радар, а также звено перехватчиков.
Украина, в свою очередь, использует данные от натовских самолетов-разведчиков, которые регулярно совершают полеты над Черным морем. Эти данные, вероятно, помогают ВСУ изучать систему ПВО Крыма, а также во время пусков ракет избегать перехвата.