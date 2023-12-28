Гибель «Новочеркасска»: почему российский десантный корабль так сильно взорвался?

Но главное – в интернете довольно быстро появились спутниковые снимки корабля до и после удара. Ниже – снимки, сделанные 5 и 26 декабря.

На них, во-первых, видно, что корабль действительно находился у пирса феодосийского порта, во-вторых, что он затонул, а в-третьих, что постройки на пирсе получили некоторые повреждения.

Тем не менее ни один из портовых кранов не рухнул, как и мачта освещения, которая стоит у места швартовки корабля.

Сколько погибших?

Сколько человек могло погибнуть при взрыве, сказать трудно. С одной стороны, корабль не находился в море, и часть экипажа могла быть на берегу, с другой – если в этот момент могла происходить разгрузка, то экипаж вполне мог присутствовать на борту в полном составе.

На видеозаписях заметно, что большой взрыв произошел после того, как корабль уже загорелся.

В борьбе за живучесть, в том числе и в тушении пожара на борту, по корабельному уставу должен принимать участие весь экипаж. Кроме того, к горящему кораблю могли подойти пожарные.

Поэтому говорить о том, сколько человек могло погибнуть на БДК, очень трудно.

Феодосийский торговый порт Фото: Getty Images

По сообщению российского Минобороны, в результате удара по кораблю один человек погиб, четверо были ранены, однако российские военные обычно скрывают данные о потерях, особенно на море.