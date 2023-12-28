Жители Эстонии обменяли более трех миллионов центов на купюры: сбор евромонет продолжится и в новом году

«Пилотный проект по сбору центов оказался очень популярным. Предоставленная в течение трех месяцев возможность поменять в почтовом отделении монеты на купюры способствовала повторному обращению более трех миллионов центов», – сказал руководитель сферы отдела наличных и инфраструктуры Банка Эстонии Райт Роосве.

По его словам, с помощью участвовавших в кампании людей удалось достичь поставленной цели – собрать у населения мелкие евромонеты. Больше всего жители Эстонии сдавали монеты достоинством 1 и 2 евроцента, которые составили 65% от общего объема собранных денег.

«Каждый цент, который был принесен в почтовое отделение, позволяет Банку Эстонии производить меньше монет. В результате этого воздействие на окружающую среду чуть меньше, затраты Центробанка на приобретение центов тоже снизились», – добавил Роосве. За счет монет, собранных в ходе кампании, Банк Эстонии может удовлетворить средний спрос на монеты в течение примерно трех месяцев.

Eesti Pank и Omniva договорились, что сбор монет продолжится и в новом году, поскольку возврат монет осуществляется активно даже с небольшой платой за обслуживание. «Интерес людей к услуге по-прежнему есть и в почтовые отделения в Таллинне и Тарту приходят каждый день, чтобы обменять монеты на купюры. Машины подсчитывают количество монет и выдают квитанцию, на основании которой в почтовом отделении можно приобрести услуги на соответствующую сумму или обменять на купюры за плату за обслуживание», – сказала руководитель отдела финансовых и посреднических услуг Omniva Маргит Ратник.

Omniva планирует продолжить работу по обмену монет в двух почтовых отделениях до тех пор, пока не будут уточнены правила округления.