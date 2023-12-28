Бывший лидер Партии реформ, много лет занимавший пост премьер-министра, ныне евродепутат Андрус Ансип в утренней радиопрограмме ERR Vikerhommik отметил, что доверие к премьер-министру Кае Каллас подорвано.
Должна ли Кая Каллас уйти в отставку? «Это в первую очередь должно решить руководство Партии реформ. Но нужно признать, что доверие к ней подорвано, и причина этого не только в скандальной истории с российским бизнесом семьи Каллас, а в более общем отношении, в общем способе ведения политики, который разочаровал людей. Речь идет не только о 15 процентах поддержки Партии реформ. Если 70 процентов жителей Эстонии хотят, чтобы премьер-министр ушла в отставку, это очень мощный сигнал, а если правительство поддерживают всего 30 процентов, это вообще должно рассматриваться как угроза безопасности эстонского государства», – отметил Ансип.
«Если существует действительно серьезная угроза и утрачено доверие к лидерам государства, то это, конечно, опасно для государства», – сказал Ансип.
Может быть, Кая Каллас хорошо справляется с вопросами внешней политики? «Я думаю, не стоит внушать себе, что если человек не способен убедить людей внутри страны, то с этим же он хорошо справится за рубежом. Это скорее принятие желаемого за действительное. Год назад может так все и было, но те времена давно прошли. Вспомним председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), где мы должны были председательствовать, а в итоге Эстония оказалась совершенно одна. Мы были одни, только потом из солидарности к нам присоединились Латвия, Литва и Польша. Но на этом все закончилось», – напомнил Ансип.
«Мы знаем, что после 50 лет оккупации нашей целью было никогда больше не оставаться в одиночестве, и тот факт, что мы снова остались в полном одиночестве на долгое время, должен стать сильным сигналом опасности, заставить нас пересмотреть наше отношение, а также наши внешнеполитические приоритеты», – указал он.
Ансип с грустью наблюдает за снижением рейтинга Партии реформ: «Это не нормально – поддержка Партии реформ составляет 15, 16, 17 процентов. Это не характерно для Партии реформ, по крайней мере, в этом веке. Безусловно, были допущены ошибки, необходимы изменения, и мы не можем продолжать в том же духе. В море бывает, что за отливом следует прилив, но в экономике и в обществе не гарантировано, что за отливом следует прилив. Спад также может означать, что он заканчится упадком. Например, предприятие может полностью исчезнуть после сильного спада, то же самое может произойти и с политическими партиями».
Ансип отметил при этом, что не верит, что такой спад может произойти с Партией реформ, которая, по его словам, имеет очень сильные региональные отделения. «В партии много сильных игроков, необходимо только изменить направление», – сказал он.