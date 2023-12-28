Должна ли Кая Каллас уйти в отставку? «Это в первую очередь должно решить руководство Партии реформ. Но нужно признать, что доверие к ней подорвано, и причина этого не только в скандальной истории с российским бизнесом семьи Каллас, а в более общем отношении, в общем способе ведения политики, который разочаровал людей. Речь идет не только о 15 процентах поддержки Партии реформ. Если 70 процентов жителей Эстонии хотят, чтобы премьер-министр ушла в отставку, это очень мощный сигнал, а если правительство поддерживают всего 30 процентов, это вообще должно рассматриваться как угроза безопасности эстонского государства», – отметил Ансип.

Может быть, Кая Каллас хорошо справляется с вопросами внешней политики? «Я думаю, не стоит внушать себе, что если человек не способен убедить людей внутри страны, то с этим же он хорошо справится за рубежом. Это скорее принятие желаемого за действительное. Год назад может так все и было, но те времена давно прошли. Вспомним председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), где мы должны были председательствовать, а в итоге Эстония оказалась совершенно одна. Мы были одни, только потом из солидарности к нам присоединились Латвия, Литва и Польша. Но на этом все закончилось», – напомнил Ансип.