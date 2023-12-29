Игорь Калакаускас ⟩ Простите за пессимизм

Пока я обдумывал итоги уходящего года, обратил внимание на забавную картинку в интернете, герой которой держал в руках нечто вроде транспаранта, где одной фразой определялось значение всех наших потуг подвести черту очередному пережитому периоду. Но рука уже тянется к клавиатуре, поэтому вкратце о том, что для себя считаю важным в 2023 году, пишет педагог и публицист Игорь Калакаускас.
Война в Украине касается всех нас
Если расставлять все по пунктам по степени значения, начать придется с российской агрессии в Украине. Успех всех наших планов и проектов, даже сугубо внутренних, напрямую зависит от того, насколько успешно Украина оказывает сопротивление российской агрессии.
Увы, подходящий к концу год со всей очевидностью показал нежелание значительного числа европейцев, включая и жителей Эстонии, вникать в суть конфликта. Значительная часть населения Европы предпочитает искренне думать, что продолжающаяся в Украине война – это некий ожесточенный локальный конфликт, в котором обе стороны продолжают упорствовать и не желают слушать друг друга. Желание отгородиться от развернувшейся в Украине кровавой драмы по-человечески совершенно понятно. Но весь пережитый человечеством исторический опыт не дает никаких оснований надеяться на то, что стороны сами во всем разберутся. Мало того, наступающий год не станет финальным в этом противостоянии – это совершенно для меня очевидно.
Я пытаюсь просчитать все варианты дальнейших событий и не нахожу ни одного, что дал бы нам надежду на окончание кровопролития. Силы обеих сторон близки к истощению. И речь здесь идет не о боеприпасах, а о готовности продолжать борьбу. Мне даже страшно представить, что агрессия Кремля увенчается успехом. Если Путину удастся оставить за собой хотя бы даже то, что российская армия смогла оккупировать, это будет означать неизбежное продолжение войны после короткой передышки.
Наш сосед сходит с ума, и мы никак не можем этому противостоять
У меня такое ощущение, что российское общество переступило символический болевой порог – значительной части россиян не хочется размышлять над тем, что будущее их детей уничтожается на их глазах кучкой выживших из ума престарелых политических лидеров, которые ради сохранения собственной власти развязали эту бессмысленную бойню. Все это происходит посреди европейского континента, и ни один из институтов, что создавались долгие годы, чтобы предотвратить конфликты такого масштаба, не оказался способен этому кошмару эффективно противостоять.
Россия решительно возвращается в сторону самых безумных сталинских практик и средневековых традиций, с упоением воссоздает тоталитарную машину управления, а мы успокаиваем себя надеждами, что от разбушевавшегося соседа нас спасет воздвигаемый на границе забор и призрачное обещание западных партнеров нас в случае беды не бросить. Про боевой дух граждан Эстонии рассуждать не хочу – его бессмысленно просчитывать: настанет час и все станет ясно.
Броня крепка и танки наши?
Ради расширения и укрепления рядов тех, кто готов противостоять возможной агрессии мы приступили к давно вынашивавшемуся плану уничтожения всего, что напоминает о годах советской оккупации. Разумеется, главным оплотом по умолчанию ностальгирующих по советской империи были названы русские детские сады и школы – с ними и развернулась борьба.
На переднем крае названной выше борьбы оказалась нынешний министр образования Кристина Каллас. Ей выпала судьба реализовать этот исторический проект – приобщение русскоязычных школьников к образованию на эстонском языке. Как мне показалось, задора у Кристины стало чуть поменьше – особенно после провала обещанного повышения зарплаты педагогам. Я не стану ёрничать на тему этих жалких процентов, которые учителям пообещали, главная проблема – достойная оплата всей работы, которая охватывает не только пресловутые «контактные часы», но и весь спектр школьной жизни. Профессиональные обязанности преподавателей на местах могут истолковываться столь широко, что это давно уже стало непреодолимой проблемой.
Выхода из тупика пока не видно
Темой номер один в Эстонии, по крайней мере, вторую половину этого года была дискуссия об этичности поведения премьер-министра. Не буду напоминать подробности скандала, позволю себе лишь восхититься уверенности «железной» Каи в том, что в сложившейся вокруг ее персоны ситуации нет никакой проблемы. То есть, все решительные призывы бойкотировать Россию на всех уровнях, которыми щедро разбрасывается наш премьер, по ее представлениям, оправдывают те мутные схемы, участником которых стал ее же супруг. А мы должны это принять и не волноваться. Что ж, я аплодирую стоя главе правительства.
Если же говорить об обманутых избирателях – тема эта широко обсуждалась сразу после обнародования планов коалиции по увеличению налогов, то я бы не стал делать громкие заявления по этой теме. Случившееся вполне можно отнести к издержкам демократии. Было бы наивным надеяться, что электорат был готов проникнуться идеей неизбежного затягивания поясов и проголосовать за увеличение налогов. Здесь как раз я реформистов не осуждаю. Но чего мне совершенно не понять, так это того, как из экономического тупика мы будем выбираться. Похоже, что в правящей коалиции нет ни малейшего понимания, какие меры надо принимать в первую очередь, не говоря уже о плане «В».
Эстонское государство самоустраняется от помощи людям
Эстония всегда позиционировала себя как социальное государство. Но принятые в последние месяцы на уровне государства решения дают все основания сомневаться в этом. Людям никто ничего даже не пытается объяснить – совсем как в той давней истории: «Денег нет, но вы держитесь!». Пока никто из действующих политиков не нашел тех слов, чтобы объяснить народу, где в расчетах была допущена ошибка, что программу социальной поддержки пришлось сворачивать. Дело в том, что индексация пособий и пенсий, если и проводится, то не соответствует реальному подорожанию жизни.
Я не люблю заниматься популизмом, но иногда какие-то показательные меры производят на людей благоприятное впечатление. Если бы топовые чиновники выступили с совместным заявлением об отказе от полагающейся им индексации зарплат или передали начисленную разницу в конкретные учреждения, это было бы воспринято как нормальный гражданский поступок. Я понимаю, что министр не может получать зарплату охранника в супермаркете, но эффективность и компетентность некоторых глав ведомств вызывает у меня большие сомнения.
Обобщая все сказанное выше, я хочу признать, что ничего хорошего в ближайшее время для Эстонской Республики не жду. Мы завершили свой недолгий исторический период «головокружения от успехов», недолго мучились в поисках внутренних врагов (и мне здесь ничего не мерещится, как полагает один из авторов Postimees) и теперь начинаем ждать свет в конце тоннеля. Главное, чтобы этот свет, как мрачно было принято шутить лет двадцать назад, не оказался светом огней двигающегося в нашу сторону железнодорожного состава. Простите за пессимизм.