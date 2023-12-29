Игорь Калакаускас ⟩ Простите за пессимизм

Выхода из тупика пока не видно

Темой номер один в Эстонии, по крайней мере, вторую половину этого года была дискуссия об этичности поведения премьер-министра. Не буду напоминать подробности скандала, позволю себе лишь восхититься уверенности «железной» Каи в том, что в сложившейся вокруг ее персоны ситуации нет никакой проблемы. То есть, все решительные призывы бойкотировать Россию на всех уровнях, которыми щедро разбрасывается наш премьер, по ее представлениям, оправдывают те мутные схемы, участником которых стал ее же супруг. А мы должны это принять и не волноваться. Что ж, я аплодирую стоя главе правительства.

Если же говорить об обманутых избирателях – тема эта широко обсуждалась сразу после обнародования планов коалиции по увеличению налогов, то я бы не стал делать громкие заявления по этой теме. Случившееся вполне можно отнести к издержкам демократии. Было бы наивным надеяться, что электорат был готов проникнуться идеей неизбежного затягивания поясов и проголосовать за увеличение налогов. Здесь как раз я реформистов не осуждаю. Но чего мне совершенно не понять, так это того, как из экономического тупика мы будем выбираться. Похоже, что в правящей коалиции нет ни малейшего понимания, какие меры надо принимать в первую очередь, не говоря уже о плане «В».

Эстонское государство самоустраняется от помощи людям