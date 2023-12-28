В новогоднюю ночь общественный транспорт в Таллинне будет работать дольше

Однако вечером 31 декабря в связи с проведением новогоднего концерта на площади Вабадузе этот район будет закрыт для движения, а автобусам и троллейбусам, проходящим через этот район, придется немного менять маршрут.

В связи с проведением новогоднего концерта на площади Вабадузе с 21:00 вечера 31 декабря до 2:00 1 января будет закрыто движение по Пярнускому шоссе на участке между улицами Суур-Карья и Сакала, по бульвару Эстония на участке между Пярнуским шоссе и улицей Кентманни, а также по бульвару Каарли на участке между улицей Тынисмяги и Пярнуским шоссе.

В связи с этим маршруты общественного транспорта будут временно изменены. В связи с концертом троллейбусы 1 и 3 и автобусы 2, 3, 16, 21, 21Б, 23, 24, 35, 40, 41, 41Б, 42 и 67 будут следовать объездному маршруту с 21:00 до конца дня. С 23:00 и до конца дня будет приостановлено движение трамваев на линиях 3, 4 и 5.