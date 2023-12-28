ТОП новогодних обещаний жителей Эстонии: больше спорта и времени для себя

По данным международного исследования, проведенного Norstat в конце года, наиболее распространенные новогодние обещания жителей Эстонии — начать больше заниматься спортом, похудеть и перейти на более здоровое питание, а также больше жить сегодняшним моментом и быть более позитивным.
«Если все, связанное со здоровьем и физической формой, и раньше было очень популярно, то в этом году в верхней части рейтинговой таблицы оказались также позитивный настрой, способность жить настоящим моментом и желание проводить больше времени с семьей», – прокомментировала результаты исследования руководитель Norstat Eesti Биргит Аасмяэ, по словам которой, 21% жителей Эстонии из числа тех, кто давали себе новогодние обещания, обещают жить более экологично, что во много раз больше, чем наши соседи в Финляндии и Латвии, где аналогичное обещание дали 5% и 6% соответственно.
40% респондентов из Эстонии и Литвы обещают себе в новом году начать больше заниматься спортом, а из Латвии – только 29%.
Употреблять меньше алкоголя в следующем году обещают 13% эстонцев, 15% финнов, 11% литовцев, 9% латышей и 5% шведов.
«В любом случае, все новогодние обещания полны оптимизма и позитива, и остаётся только надеяться, что все они сбудутся в новом году», – сказала руководитель Norstat Eesti Биргит Аасмяэ.
ТОП-10 новогодних обещаний жителей Эстонии
- Я начну больше заниматься спортом.
- Я стану чаще и полнее жить в моменте.
- Я похудею.
- Я буду более позитивен.
- Я буду есть более здоровую пищу.
- Я буду жить более экологично.
- Я буду проводить больше времени со своей семьей.
- Я стану меньше беспокоиться по мелочам.
- Я буду проводить меньше времени в социальных сетях.
- Я буду употреблять меньше алкоголя.
Опрос проводился в ноябре нынешнего года, в Эстонии на вопросы онлайн-анкеты ответили 834 человека.