Итоги года: большой обзор жилищных кредитов

Средний заемщик

Средний заемщик находится в активном трудоспособном возрасте. В целом заемщики в возрасте до 40 лет составляют 72% от общего числа заемщиков, что на 7% больше, чем прежний уровень в 65%. Среднестатистическому заемщику 36 лет, и этот возраст немного снизился по сравнению с прошлогодним 37-летним. В разбивке по возрасту самую большую группу, 26% заемщиков, составляют люди в возрасте 31–35 лет. В этой возрастной группе также наблюдается самый быстрый рост – на 3%. Стоит отметить, что эта возрастная группа также берет самые крупные кредиты – в среднем на 146 000 евро. Доля заемщиков в возрастной группе старше 40 лет снизилась с 35% до 28%. Такое снижение немного удивляет, но именно в этой возрастной группе в последние годы наблюдался устойчивый рост, особенно в период коронакризиса. Именно в это время заемщики в возрастной группе 40+ покупали второе жилье или дачу. Доля заемщиков в возрастной группе 25 лет и младше выросла на 3% и теперь составляет 9% от общего числа заемщиков.