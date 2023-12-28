Итоги года: большой обзор жилищных кредитов

2023 год запомнится как год, когда Euribor вырос до 4%, заставив многих внести изменения в семейные бюджеты. Это было сложное время, но конец года принес надежду на то, что следующий год будет легче, считает руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма.
В последнем квартале 2022 года рынок недвижимости и жилищных кредитов Эстонии начал снижать обороты. Этому способствовали общий рост цен и повышение Euribor для сдерживания инфляции. В начале этого года, как и ожидалось рынок кредитов также упал, и по состоянию на третий квартал падение составило 21%.
Средний размер жилищного кредита
Согласно статистике Swedbank, средняя сумма жилищного кредита выросла за год на 12 000 евро и составила 125 000 евро. Понятно, что когда цены на недвижимость в разных регионах отличаются, это влияет на размеры кредита. Самая дорогая недвижимость находится в Таллинне и Харьюмаа, где средняя сумма кредита составляет 147 000 евро. За год эта сумма увеличилась на 13 000 евро. Далее следует Тартуский уезд со средней суммой кредита 121 000 евро. За год эта сумма увеличилась на 10 000 евро. Рапламаа, который ранее занимал четвертое место, поднялся на третье место с 95 000 евро (рост на 7 000 евро), а Пярнумаа находится на четвертом месте с 92 000 евро. В Пярнумаа средняя сумма кредита уменьшилась на 1 000 евро.
В целом по Эстонии во всех регионах средняя сумма кредита превышает 50 000 евро. В Ида-Вирумаа наблюдается наибольший процентный рост суммы кредита – на 35%. Средняя сумма кредита здесь увеличилась на 4000 евро и достигла 52 000 евро, в то время как средняя сумма кредита в Ида-Вирумаа является самой низкой среди уездов. В Валгамаа средняя сумма кредита выросла на 32%, или на 13 000 евро, до 61 000 евро.
Если сравнивать регионы, то разница между самой высокой средней суммой кредита в Таллинне и Харьюмаа и самой низкой в Ида-Вирумаа составляет 95 000 евро.
В рамках стартовавшей в марте 2023 года кампании по повышению энергоэффективности, которая продлится до конца года, будет интересно взглянуть на активы с рейтингом A. Без учета региона средний кредит на покупку объекта с рейтингом А составляет 168 000 евро для квартиры и 213 000 евро для дома.
В среднем новый кредит берется на 25,1 года. В прошлом году средний срок нового займа составлял 23,4 года. Поскольку средняя сумма кредита увеличилась, следует ожидать увеличения среднего срока кредитования.
Средний заемщик
Средний заемщик находится в активном трудоспособном возрасте. В целом заемщики в возрасте до 40 лет составляют 72% от общего числа заемщиков, что на 7% больше, чем прежний уровень в 65%. Среднестатистическому заемщику 36 лет, и этот возраст немного снизился по сравнению с прошлогодним 37-летним. В разбивке по возрасту самую большую группу, 26% заемщиков, составляют люди в возрасте 31–35 лет. В этой возрастной группе также наблюдается самый быстрый рост – на 3%. Стоит отметить, что эта возрастная группа также берет самые крупные кредиты – в среднем на 146 000 евро. Доля заемщиков в возрастной группе старше 40 лет снизилась с 35% до 28%. Такое снижение немного удивляет, но именно в этой возрастной группе в последние годы наблюдался устойчивый рост, особенно в период коронакризиса. Именно в это время заемщики в возрастной группе 40+ покупали второе жилье или дачу. Доля заемщиков в возрастной группе 25 лет и младше выросла на 3% и теперь составляет 9% от общего числа заемщиков.
Больше всего заемщиков в Таллинне и Харьюмаа, где их доля выросла с 59% до 61%. В течение долгого времени доля заемщиков в Таллинне и Харьюмаа находилась в диапазоне 63-64%, но во время пандемии она начала снижаться. Сейчас видно, что число заемщиков в Таллинне и Харьюмаа снова растет и приближается к своему нормальному уровню. Интересно отметить, что доля заемщиков в Тарту и Пярнумаа снизилась с 16% до 15% и с 6% до 5% соответственно, и произошло перераспределение между другими уездами.
Пятьдесят четыре процента заемщиков имеют чистый доход до 2000 евро, а 18% заемщиков зарабатывают более 3000 евро. 58% семей заемщиков имеют чистый доход до 3000 евро. 42% семей заемщиков зарабатывают не менее 3000 евро, из которых почти половина уже являются покупателями домов.
Однако, рассматривая доходы, следует подчеркнуть, что 43% заемщиков берут кредит вместе, поэтому их доходы суммируются для обслуживания кредита. В одиночку берут кредит три четверти покупателей квартир и одна треть покупателей домов.
Самофинансирование
50% заемщиков используют до 30 000 евро собственных средств. Средний размер самофинансирования составляет 43 000 евро, что на 6000 евро больше по сравнению с прошлым годом. Медианный собственный взнос составляет 30 000 евро, что на 4000 евро больше.
29% заемщиков вносят 15-25% от цены сделки, а 35% заемщиков – не менее 25%.
Однако в кредитах с гарантией KredEx, где минимальное требование к софинансированию составляет 10%, в среднем используется 17 000 евро (рост на 1500 евро). Примерно пятая часть заемщиков использовала для покрытия софинансирования имеющуюся недвижимость.
Что покупали?
Кредиты Swedbank использовались для покупки квартиры в 68% случаев, а для покупки дома (в том числе парного или рядного) – в 32% случаев.
В 2023 году доля новых объектов, приобретенных с помощью кредита, увеличилась как для квартир, так и для домов. Доля новых квартир увеличилась на 3% по сравнению с предыдущим годом и достигла 23%, а доля новых домов выросла на 5% и достигла 41%. Увеличение произошло в основном за счет объектов, построенных до 2000 года.
Как и свойственно нынешнему времени, покупатели ценят энергоэффективность недвижимости, и отличные рекламные предложения играют свою роль. В то время как доля новых квартир выросла до 23%, 60% из них имеют энергетический рейтинг А, а доля новых домов выросла до 41%, 63% из них имеют энергетический рейтинг А. Доля квартир с энергетической маркировкой А увеличилась на 22%, а доля домов – на 17%.
Поскольку доля нового жилья выросла, доля объектов, построенных или капитально отремонтированных до 2000 года, снизилась на 4%, с 63% до 59%. Покупки домов, построенных или капитально отремонтированных до 2000 года, снизились с 42% до 38%.
В октябре 2023 года мы, надеюсь, увидели пик Euribor, когда он был на уровне 4,1%. Если сравнить июнь 2022 года, когда Euribor начал расти, с октябрем этого года, когда Euribor достиг своего пика, то у 70% заемщиков ежемесячные платежи выросли на 100 евро, у 21% – на 100-250 евро и у 8% – более чем на 250 евро.
Согласно текущим прогнозам, Euribor начнет снижаться с апреля 2024 года и будет двигаться к уровню 3%.
Изменились ли условия кредитования, легко ли подать заявку?
Swedbank придерживается принципа ответственного кредитования. Важное значение имеют стабильный доход заемщика и долгосрочная способность к обслуживанию кредита. Мы анализируем, сможет ли заемщик выплачивать кредит даже при средней процентной ставке в 8%. Однако заемщики оценивают сумму кредита, который они берут, исходя из своих собственных привычек.
Мы пересматриваем минимальный доход, необходимый для получения кредита, и он немного повысился. Для одного заявителя (максимум с одним иждивенцем) минимальный чистый доход составляет 900 евро, а для двух заявителей или одного заявителя с двумя и более иждивенцами минимальный чистый доход составляет 1300 евро.
С марта 2023 года и до конца года мы предлагаем кредиты с процентной маржой 0% на срок до двух лет после выдачи кредита на покупку недвижимости с маркировкой A и на энергоэффективную реновацию жилья.
Подать заявку на кредит технически проще, чем когда-либо прежде: заявка подается онлайн, консультации предоставляются по телефону или видеосвязи, кредитный договор подписывается онлайн, а нотариально заверенный договор – с дистанционным заверением. Поиск подходящей недвижимости по-прежнему остается самым важным этапом и, может быть, самым сложным.
В 2023 году 6100 человек осуществили свою мечту о собственном жилье или недвижимости, воспользовавшись жилищным кредитом или малым кредитом Swedbank. Желаем всем владельцам жилья успехов в Новом году!