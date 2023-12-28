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25-летний боксер погиб спустя несколько дней после похорон матери

rus.postimees.ee
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Альберт Родионов.
Альберт Родионов. Фото: VK

В минувшую субботу в последний путь проводили 25-летнего российского боксера Альберта Родионова, трехкратного чемпиона Европы среди юниоров.

За несколько дней до смерти Родионов попал в ДТП на шоссе Краснодар-Ейск. Молодой человек возвращался с похорон матери. В какой-то момент его автомобиль Lada Largus потерял управление и врезался в дорожное ограждение, после чего загорелся. Находившийся за рулем боксер умер на месте до прибытия скорой помощи.

Родионову прочили большое будущее в боксе, и он сумел добиться немалых успехов среди юниоров. Он трижды становился чемпионом России и Европы среди юниоров, но в 19 лет его карьера была прервана из-за серьезной травмы.

Спортсмен не соревновался три года, но затем все же вернулся. У него остались жена и семилетняя дочь.

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