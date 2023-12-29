МНЕНИЕ ⟩ Зачем нам реформа профессионального образования?

Среди целей, обозначенных в программе развития Эстонии в сфере образования, есть и цель по достижению того, чтобы к 2035 году 90% молодежи в Эстонии имело бы среднее образование. Ксения Георге, руководитель опорного центра Тартуского прикладного колледжа VOCO, пишет, что Эстонии нужна продуманная реформа профобразования, если мы действительно хотим, чтобы в Эстонии было меньше безработных, людей с низким уровнем квалификации и с низким уровнем доходов.
На фоне перехода на эстоноязычное образование остается в тени другая, но не менее масштабная реформа - реформа профессионального образования. В СМИ освещалось несколько ключевых пунктов - повышение возраста школьной обязанности, четырехлетнее среднеспециальное образование, платное профессиональное образование для взрослых.
Зачем снова что-то менять?
Mногие считают, что государство проводит реформы лишь чтобы людей понервировать или деньги потратить, но на самом деле это не так. Как правило, за решением ввести какие-либо новшества стоят исследования, статистика, расчеты, словом, конкретные цифры. Не исключением является и реформа профессионального образования.
Посмотрим на нынешнюю ситуацию в образовании Эстонии. Каждый год примерно 140 подростков не доходят до конца девятого класса, около 600 не продолжают учебу сразу после окончания основной школы, около 400 прерывают обучение на первом курсе профессионального образования и около сотни бросают учебу в десятом классе. Всего в течение четырех лет с момента получения аттестата основной школы до получения среднего образования не дотягивает более 2000 молодых людей преимущественно в возрасте до 18 лет, чьи оценки за основную школу ниже, чем у их сверстников. Также с каждым годом среди тех, кто не продолжил учебу, растет и число учеников с особыми образовательными потребностями.
Казалось бы, не сошелся свет клином на среднем образовании, работать можно и без него. Но, к сожалению, только 25% не продолживших учебу после девятого класса выходят на рынок труда, причем их медианная зарплата составляет всего 407 евро. По данным Кассы по безработице, среди всех возрастных категорий 21,3% безработных не имеют среднего образования.
Само по себе среднее образование – еще не гарант трудоустройства. 22,6% от общего числа безработных - это люди с общим средним образованием, но не имеющие никакой профессии. Тех, кто получил среднеспециальное образование и оказался зарегистрирован в Кассе по безработице, процент гораздо меньший - 11,1%. При этом 70% выпускников после девятого класса выбирают учебу в гимназии, и часто этот выбор делается или из-за стереотипов, связанных с профессиональным образованием, или из-за удобства. Удобство в том, что принятие решения, в каком направлении учиться дальше, можно отложить еще на три года. И только 25% выпускников основной школы готовы сделать выбор в пользу профессии. Это очень низкий показатель.
Нужна популяризация профобразования
Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что профессиональное образование необходимо делать более привлекательным, чтоб уменьшить количество тех, кто не продолжает учебу после основной школы. К этой цели мы приблизимся в том числе и за счет повышения возраста школьной обязанности. На данный момент есть план, что обязанность продолжать учебу до 18 лет, получать специальность или среднее образование, будет применяться уже к тем, кто заканчивает основную школу весной 2025 года.
Это решение требует, конечно, инвестиций и изменений в системе образования в целом. Необходимо создать дополнительные места в учебных заведениях, ведь и сейчас гимназии и училища не пустуют, в ближайшие годы еще будет расти количество выпускников основной школы. Это серьезный вызов и для государства, и для местных самоуправлений, и для всех учебных заведений. Для того, чтобы получив общее образование, молодые люди были готовы выбрать профессию, которая им подходит и которую они не бросят на первом же курсе, необходимо сделать более эффективным обучение карьере в основной школе.
Училища должны догонять гимназии по качеству образования
Чтобы среднеспециальное образование не казалось тупиком на пути образования и больший процент выпускников училищ получал в дальнейшем высшее образование, необходимо уменьшить разрыв в уровне среднего образования, приобретаемого в училище и в гимназии. Один из примеров решения этой проблемы: уже сейчас действуют четырехлетние программы ИТ-академии, где за 4 года молодые люди получают и специальность, и качественное среднее образование, дающее хорошую базу для поступления в высшее учебное заведение.
Это не означает, что все профессии перейдут на четырехлетнее обучение, но будут разрабатываться новые программы, и такая альтернатива появится. Тартуский прикладной колледж начал пилотировать такие программы с 2019 года, на данный момент предлагается такое обучение только по двум специальностям - «разработчик программного обеспечения» и «cпециалист по ИТ-системам», но выбор будет расширяться. Для тех, кто не готов продолжать после основного образования обучение в гимназии или по конкретной специальности, предлагается программа профориентационного, подготовительного обучения, которая дает возможность заполнить пробелы в основном образовании, подтянуть знание эстонского языка и сделать более осознанный выбор специальности.
Понятно, что вся реформа достаточно затратна. Но в данном случае речь идет не столько о дополнительных ресурсах, сколько о реорганизации тех средств, которые были заложены и до этого. Одна из возможностей получения дополнительных средств - это платное обучение для тех, у кого уже имеется профессия.
Среди учащихся на базе среднего образования часто встречается ситуация, когда приходят учиться «для себя» и изначально не планируют работать по этой специальности. Должно ли такое обучение проходить за счет налогоплательщиков? В этом свете планируется изменение регуляции получения бесплатного профессионального образования. Это не означет, что подростки после девятого класса должны будут платить за учебу, но для взрослых сейчас осталась последняя возможность без ограничений получить профессиональное образование бесплатно.
Конечно, это далеко не все изменения, которые должны произойти в результате реформы профессионального образования, но это первые шаги на пути к достижению целей, поставленных в программе развития Эстонии в сфере образования, где в качестве одной из целей завялено то, что к 2035 году 90% молодежи будет иметь среднее образование. Это необходимо, если мы хотим уменьшить количество жителей Эстонии с низким уровнем квалификации, нетрудоустроенных или же с очень низким уровнем доходов. Только совместными усилиями в сферах профессионального и общего образования мы можем сделать так, чтобы молодые люди не покидали систему образования преждевременно.