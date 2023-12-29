МНЕНИЕ ⟩ Зачем нам реформа профессионального образования?

Само по себе среднее образование – еще не гарант трудоустройства. 22,6% от общего числа безработных - это люди с общим средним образованием, но не имеющие никакой профессии. Тех, кто получил среднеспециальное образование и оказался зарегистрирован в Кассе по безработице, процент гораздо меньший - 11,1%. При этом 70% выпускников после девятого класса выбирают учебу в гимназии, и часто этот выбор делается или из-за стереотипов, связанных с профессиональным образованием, или из-за удобства. Удобство в том, что принятие решения, в каком направлении учиться дальше, можно отложить еще на три года. И только 25% выпускников основной школы готовы сделать выбор в пользу профессии. Это очень низкий показатель.

Нужна популяризация профобразования

Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что профессиональное образование необходимо делать более привлекательным, чтоб уменьшить количество тех, кто не продолжает учебу после основной школы. К этой цели мы приблизимся в том числе и за счет повышения возраста школьной обязанности. На данный момент есть план, что обязанность продолжать учебу до 18 лет, получать специальность или среднее образование, будет применяться уже к тем, кто заканчивает основную школу весной 2025 года.