Дети провалились под тонкий лед реки

Вызов поступил в половине четвертого дня. Звонящий сообщил, что у моста через реку Педья в городе Йыгева находятся трое детей, которые пытаются расколоть лед ногами. Лед треснул, и мальчики семи и девяти лет провалились под него.

К счастью, в спасении дети не нуждались, но приехавшая полиция отвезла их домой и поговорила с родителями. Спасатели также напоминают родителям, что во время школьных каникул нужно следить за детьми, и что в любой момент выходить на лед в водоемах может быть опасно.