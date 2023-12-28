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Дети провалились под тонкий лед реки

Эйли Арула
, журналист
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Лед еще тонкий и выходить на него опасно. Фото иллюстративное.
Лед еще тонкий и выходить на него опасно. Фото иллюстративное. Фото: Margus Ansu

В среду в Центр тревоги сообщили о группе детей, находившиеся на льду реки Педья в Йыгева. Двое провалились под лед.

Вызов поступил в половине четвертого дня. Звонящий сообщил, что у моста через реку Педья в городе Йыгева находятся трое детей, которые пытаются расколоть лед ногами. Лед треснул, и мальчики семи и девяти лет провалились под него.

К счастью, в спасении дети не нуждались, но приехавшая полиция отвезла их домой и поговорила с родителями. Спасатели также напоминают родителям, что во время школьных каникул нужно следить за детьми, и что в любой момент выходить на лед в водоемах может быть опасно.

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