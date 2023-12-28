Карим Бензема был вынужден удалить аккаунт в Instagram из-за критики фанатов

Сообщается, что болельщики писали ему в том числе и то, что француз играет недостаточно качественно, учитывая размер его зарплаты.

Летом этого года Карим Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихад», согласно которому его зарплата составляет почти 200 млн евро за сезон. Число его подписчиков в Instagram составляет более 57 млн человек. Сейчас аккаунт деактивирован.