ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА ⟩ Самые популярные в 2023 году у жителей Эстонии товары IKEA

Руководитель IKEA в Эстонии Марко Пыдер назвал десять самых популярных товаров IKEA среди жителей Эстонии в уходящем году - начиная с кухонных решений и заканчивая продуктами питания.
Начать Пыдер предлагает с кухонной мебели: утверждение, что кухня - сердце любого дома, никто не отменял.
Любимая кухонная мебель
- Кухня METOD с белыми фасадными панелями
Кухонная мебель METOD.
Ikea
Кухню METOD, которая уже несколько лет подряд является одним из самых популярных товаров IKEA, можно спланировать в соответствии с потребностями и предпочтениями каждого. С годами фасадные панели шкафов можно менять, открытые полки заменять закрытыми шкафчиками или ящиками, а также расширять по мере необходимости. На кухню METOD дается гарантия на 25 лет.
- Органайзеры VARIERA
Кухонные органайзеры VARIERA.
Ikea
Из многочисленных решений для организации вещей IKEA кухонные органайзеры VARIERA пользуются наибольшим спросом в Эстонии. Помимо кухни, ящики VARIERA можно использовать везде, где необходимо хранить мелкие вещи. Организационные решения помогают поддерживать порядок в помещении и облегчают приготовление пищи.
- Пищевые контейнеры с прозрачной крышкой IKEA 365
Контейнеры IKEA 365.
Ikea
Ящики для хранения позволяют хранить продукты в порядке и даже экономить место. Прозрачная крышка обеспечивает хорошую видимость содержимого коробки.
Любимые товары для гостиной
- Диваны SÖDERHAMN
Диван SÖDERHAMN.
Ikea
Диванные решения SÖDERHAMN являются наиболее распространенным предпочтением покупателей. Диванные модули можно использовать как по отдельности, так и в сочетании, чтобы создать диван нужного размера и формы для каждого дома.
- Комбинации шкафов BESTÅ
Шкафы с дверцами BESTÅ.
Ikea
Шкафы с дверцами BESTÅ, которые используются в гостиных и других помещениях, пользуются наибольшей популярностью среди эстоноземельцев. Шкафы BESTÅ можно при необходимости адаптировать для прихожей, спальни и гостиной. Использование одного и того же решения в разных комнатах позволяет создать гармоничный интерьер. В ассортименте есть высокие, низкие и настенные шкафы, позволяющие найти подходящее место для хранения каждого предмета.
- Коробки SAMLA
Коробки для хранения SAMLA.
Ikea
В 2023 году десятки тысяч жителей Эстонии приобрели для своего дома коробки SAMLA разных размеров, которые подходят для хранения самых разных вещей – от мелких чистящих средств до различных бытовых аксессуаров. Благодаря прозрачному пластику видно, что внутри коробки, а это позволяет легко найти нужные вещи.
Любимые детские товары
- Решение TROFAST
Решение для хранения игрушек TROFAST.
Ikea
Решение для хранения игрушек TROFAST, состоящее из прочных деревянных каркасов и легкосъемных пластиковых ящиков, является распространенным выбором для детских именно из-за простоты использования. Комбинации TROFAST бывают разных форм, размеров и цветов, а коробки в них позволяют держать в порядке все виды игрушек - от строительных блоков до кукол, и, кстати, их можно использовать и в других комнатах, например в гостиной.
- Стул для кормления ANTILOP
Стул для кормления ANTILOP.
Ikea
Как и вся детская мебель IKEA, ANTILOP изготовлен с особой тщательностью и соответствует самым высоким стандартам качества, чтобы быть безопасным для детей. Кроме того, стул легко разбирать и переносить.
Любимый продукт питания
- Шведские тефтели
Шведские тефтели.
Ikea
В 2023 году в ресторане IKEA в Эстонии тефтели были заказаны более 150 тысяч раз, а это значит, что их было съедено более 1,2 миллиона. За тефтелями следует мягкое мороженое, которое является наиболее распространенным десертом.
Любимая мебель для спальни
- Комбинация гардероба PAX
Модульный шкаф PAX.
Ikea
Жители Эстонии любят модульный шкаф PAX, потому что он дает им свободу выбора размера каркаса, количества ящиков и полок, а также между распашными и раздвижными дверцами или даже цвета. Таким образом, этот шкаф может удовлетворить различные потребности каждого покупателя.