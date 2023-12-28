ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА ⟩ Самые популярные в 2023 году у жителей Эстонии товары IKEA

Кухня METOD с белыми фасадными панелями

Кухонная мебель METOD. Ikea

Кухню METOD, которая уже несколько лет подряд является одним из самых популярных товаров IKEA, можно спланировать в соответствии с потребностями и предпочтениями каждого. С годами фасадные панели шкафов можно менять, открытые полки заменять закрытыми шкафчиками или ящиками, а также расширять по мере необходимости. На кухню METOD дается гарантия на 25 лет.

Органайзеры VARIERA

Кухонные органайзеры VARIERA. Ikea

Из многочисленных решений для организации вещей IKEA кухонные органайзеры VARIERA пользуются наибольшим спросом в Эстонии. Помимо кухни, ящики VARIERA можно использовать везде, где необходимо хранить мелкие вещи. Организационные решения помогают поддерживать порядок в помещении и облегчают приготовление пищи.

Пищевые контейнеры с прозрачной крышкой IKEA 365

Контейнеры IKEA 365. Ikea

Ящики для хранения позволяют хранить продукты в порядке и даже экономить место. Прозрачная крышка обеспечивает хорошую видимость содержимого коробки.

Любимые товары для гостиной

Диваны SÖDERHAMN

Диван SÖDERHAMN. Ikea

Диванные решения SÖDERHAMN являются наиболее распространенным предпочтением покупателей. Диванные модули можно использовать как по отдельности, так и в сочетании, чтобы создать диван нужного размера и формы для каждого дома.

Комбинации шкафов BESTÅ

Шкафы с дверцами BESTÅ. Ikea

Шкафы с дверцами BESTÅ, которые используются в гостиных и других помещениях, пользуются наибольшей популярностью среди эстоноземельцев. Шкафы BESTÅ можно при необходимости адаптировать для прихожей, спальни и гостиной. Использование одного и того же решения в разных комнатах позволяет создать гармоничный интерьер. В ассортименте есть высокие, низкие и настенные шкафы, позволяющие найти подходящее место для хранения каждого предмета.

Коробки SAMLA

Коробки для хранения SAMLA. Ikea

В 2023 году десятки тысяч жителей Эстонии приобрели для своего дома коробки SAMLA разных размеров, которые подходят для хранения самых разных вещей – от мелких чистящих средств до различных бытовых аксессуаров. Благодаря прозрачному пластику видно, что внутри коробки, а это позволяет легко найти нужные вещи.

Любимые детские товары

Решение TROFAST

Решение для хранения игрушек TROFAST. Ikea

Решение для хранения игрушек TROFAST, состоящее из прочных деревянных каркасов и легкосъемных пластиковых ящиков, является распространенным выбором для детских именно из-за простоты использования. Комбинации TROFAST бывают разных форм, размеров и цветов, а коробки в них позволяют держать в порядке все виды игрушек - от строительных блоков до кукол, и, кстати, их можно использовать и в других комнатах, например в гостиной.

Стул для кормления ANTILOP

Стул для кормления ANTILOP. Ikea

Как и вся детская мебель IKEA, ANTILOP изготовлен с особой тщательностью и соответствует самым высоким стандартам качества, чтобы быть безопасным для детей. Кроме того, стул легко разбирать и переносить.

Любимый продукт питания

Шведские тефтели

Шведские тефтели. Ikea

В 2023 году в ресторане IKEA в Эстонии тефтели были заказаны более 150 тысяч раз, а это значит, что их было съедено более 1,2 миллиона. За тефтелями следует мягкое мороженое, которое является наиболее распространенным десертом.

Любимая мебель для спальни

Комбинация гардероба PAX

Модульный шкаф PAX. Ikea

Жители Эстонии любят модульный шкаф PAX, потому что он дает им свободу выбора размера каркаса, количества ящиков и полок, а также между распашными и раздвижными дверцами или даже цвета. Таким образом, этот шкаф может удовлетворить различные потребности каждого покупателя.