Rus.Postimees вычислил формулу оптимизма на будущий год, подытожив пожелания ведущих политиков и крупных предпринимателей, прозвучавшие в нашей студии в ходе подведения итогов 2023 года.
ФОРМУЛА ОПТИМИЗМА ⟩ Известные и богатые: поменьше слушать новости, почаще заглядывать в зеркало, умерить аппетиты и главное – верить, что все еще будет!
Гостям пришлось ответить на один и тот же вопрос: «Как сохранить оптимизм в условиях роста налогов и безработицы?»
Прозвучали отсылки к вдохновляющим во все времена цитатам: «Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!» (из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»), «Не читайте до обеда советских газет» (из книги «Собачье сердце» Михаила Булгакова), «А знаешь, всё еще будет!» (из песни в исполнении Аллы Пугачевой).
Политики также посоветовали заряжаться энергией от близких и природы, надеяться на лучшее. Успешный бизнесмен рекомендовал каждому почаще заглядывать в зеркало, радоваться жизни, довольствуясь даже одной поездкой Турцию в год, если нет возможности отдыхать чаще.
«Здоровья, счастья и мира!» – желают читателям и зрителям представители мира политики и бизнеса.
Олег Осиновский, крупный предприниматель:
«Каждому человеку нужно посмотреть на себя в зеркало и признать, что так хорошо, как сейчас, он никогда еще не жил. Имею в виду зарплаты, возможность путешествовать и так далее. Если кто-то сегодня говорит, что, не съездив два раза в год в Турцию, он стал жить хуже, то тут нечего сравнивать! Десять лет назад он мог позволить себе лишь одну поездку в Турцию», – рассуждает Осиновский.
Михаил Кылварт, председатель Центристской партии, мэр Таллинна:
«Последние годы были действительно непростыми. Но если все время только на этом и концентрировать внимание, то легче-то не станет. Уверен, что у нас по-прежнему есть два источника энергии, которые никуда не денутся: это наши близкие и природа. В период зимних праздников им надо уделить внимание. И самое главное – поменьше смотреть новости и поменьше слушать политиков!» – советует мэр.
Ханно Певкур, вице-председатель Партии реформ, министр обороны:
«Всегда нужно быть оптимистом! Уверен, что принятые правительством Эстонии и ЕС решения окажут влияние на экономику, и в конечном итоге удовлетворенность жизнью населения окажется выше, чем предсказывают прогнозы. Надо надеться на лучшее! Будем верить, что следующий год принесет окончание войны, станет меньше кризисов и конфликтов. Пусть будет мир!» – говорит Певкур.
Урмас Рейнсалу, председатель партии «Отечество»:
«Этот год был тяжелым. Честно говоря, и в следующем году будет много стрессов и трудностей. Самое важное – не терять надежду на лучшее. За темными вечерами придет весна. Надежда не исчезнет, в политике появится альтернатива. Весна и тепло еще придут!» – уверен Рейнсалу.
Марина Кальюранд, член правления Социал-демократической партии, депутат Европарламента:
«В преддверии нового и старого Нового года хочу пожелать найти время для встреч – не только с теми, с кем мы обязаны встречаться по долгу службы, но и с теми, с кем бы хотелось встретиться и поговорить по душам. Найдите время для самых дорогих людей! Здоровья, счастья и мира!» – таково пожелание от Кальюранд.
Марек Рейнаас, зампредседателя фракции «Ээсти 200»: