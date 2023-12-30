ФОРМУЛА ОПТИМИЗМА ⟩ Известные и богатые: поменьше слушать новости, почаще заглядывать в зеркало, умерить аппетиты и главное – верить, что все еще будет!

Гостям пришлось ответить на один и тот же вопрос: «Как сохранить оптимизм в условиях роста налогов и безработицы?»

Прозвучали отсылки к вдохновляющим во все времена цитатам: «Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!» (из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»), «Не читайте до обеда советских газет» (из книги «Собачье сердце» Михаила Булгакова), «А знаешь, всё еще будет!» (из песни в исполнении Аллы Пугачевой).

Политики также посоветовали заряжаться энергией от близких и природы, надеяться на лучшее. Успешный бизнесмен рекомендовал каждому почаще заглядывать в зеркало, радоваться жизни, довольствуясь даже одной поездкой Турцию в год, если нет возможности отдыхать чаще.

«Здоровья, счастья и мира!» – желают читателям и зрителям представители мира политики и бизнеса.

Олег Осиновский, крупный предприниматель:

«Каждому человеку нужно посмотреть на себя в зеркало и признать, что так хорошо, как сейчас, он никогда еще не жил. Имею в виду зарплаты, возможность путешествовать и так далее. Если кто-то сегодня говорит, что, не съездив два раза в год в Турцию, он стал жить хуже, то тут нечего сравнивать! Десять лет назад он мог позволить себе лишь одну поездку в Турцию», – рассуждает Осиновский.

Михаил Кылварт, председатель Центристской партии, мэр Таллинна: