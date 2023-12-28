Эксперт: значительное падение цен на недвижимость в следующем году маловероятно

«Если посмотреть на рынок недвижимости с точки зрения количества продаж, то к концу 2023 года дна мы пока не достигли», - говорит Элисте. Это связано в первую очередь с тем, что относительно скромные темпы бронирования новых квартир превратятся в сделки только в 2024 году, и это падение не будет компенсировано небольшой тенденцией к росту на вторичном рынке квартир. В Таллинне, например, в этом году объем бронирования новых квартир упал почти на 75% по сравнению с пиком до пандемии. В то же время падение активности на вторичном рынке в годовом исчислении составило всего 15%.

«Статистика Kinnisvara24 показывает, что за год количество предложений увеличилось на 10%. В течение долгого времени в новостройках не хватало квартир», - сказал Уйбомяэ.

Если в начале 2023 года цены на недвижимость начали стремительно падать, в основном из-за сезонного фактора, обусловленного вторичным рынком, то со второго квартала, несмотря на ухудшение экономической ситуации, цены выросли.

На портале Kinnisvara24 средняя цена квадратного метра таллиннских квартир за год выросла на 3% и составила 3 501 евро. Стоимость квартир в Пярну и Тарту также выросла на 3% и 1% соответственно. В то же время, запрашиваемая цена за квартиру в Нарве на 5% меньше, чем год назад. В целом по Эстонии средняя цена квадратного метра продаваемых квартир за год снизилась более чем на 7%.