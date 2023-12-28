А так можно было? Российским спортсменам выплачивают компенсации за неучастие в Олимпиаде

По информации источника, деньги получат действующие спортсмены, выступавшие на Олимпиадах в Токио и Пекине, которые не поедут на Игры в Париже.

Олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры Игр – по 350 тысяч, бронзовые – по 250. Участники Игр в составе команды ОКР — по 150 тысяч.

«Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпийские игры. На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали. Выплаты будут производиться поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участие в Играх, производим перевод», – сказал Сенглеев.

Комментаторы в Интернете не поскупились на комментарии. Один из пользователей отметил, что в РФ все встало с ног на голову, из-за чего атлеты получат деньги за пропуск главного старта. Еще один написал, что раньше платили за победы, а теперь за то, что не едут.

«На работу не вышли, но премиальные получили. Чтоб я так жил!»